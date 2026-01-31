English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Gold Rate Break: పగిలిపోయిన బంగారం, వెండి ధరల బుడగ.. అతడి జోతిష్యం నిజమైందా?

Gold Rate Break: పగిలిపోయిన బంగారం, వెండి ధరల బుడగ.. అతడి జోతిష్యం నిజమైందా?

Gold Rate Rally Breakdown William Lee Words Goes Viral: బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతుండగా.. ఒక్కడు మాత్రమే 'అది నీటి బుడగ.. ఎప్పుడైనా పేలుతుంది. ఎవరూ కొనవద్దు' అని చెప్పాడు. తాజాగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోవడం చూస్తుంటే అతడు చెప్పిన జోష్యం నిజమనిపిస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయ.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 31, 2026, 05:47 PM IST

Gold Rate Break: పగిలిపోయిన బంగారం, వెండి ధరల బుడగ.. అతడి జోతిష్యం నిజమైందా?

Gold Rate Rally Bubble Collapse: చూస్తుండగానే కొన్ని నెలల్లోనే బంగారం ధర డబుల్‌ పెరిగేసింది. ఇక వెండి అయితే కొత్త పుంతలు తొక్కేసింది. బంగారం దాదాపు రెండు లక్షలకు చేరువవగా.. వెండి కిలో రూ.4 లక్షలు దాటేసింది. అయితే బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడం ఒక బుడగ లాంటిదని ఓ ఆర్థికవేత్త చేసిన వ్యాఖ్యలు తాజాగా నిజమేననిపిస్తున్నాయి. రెండు రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు అమాంతం పడిపోతుండడం ఉదాహరణగా మారింది. మరి ఆయన ఏం చెప్పారు? ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.

బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుడు తప్ప తగ్గడం అనేది కొన్ని నెలలుగా చూడలేదు. అలాంటిది రెండు రోజులుగా భారీగా పడిపోతున్నాయి. అయితే బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతున్న సమయంలో 'ఇది నీటి బుడగ మాత్రమే. ఈ బుడగ ఎప్పుడైనా పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. తొందరపడి ఎవరూ కొనుగోలు చేయకండి' అని గ్లోబల్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్స్ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్, ఎండీ విలియం లీ ప్రకటన విడుదల చేశారు. బంగారం, వెండి ధరల రికార్డు స్థాయి పెరుగుదల తర్వాత ఇప్పుడు పడిపోతున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే విలియం లీ చేసిన హెచ్చరిక నిజమేనని కనిపిస్తోంది.

కొన్ని నెలలుగా భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధరలకు బ్రేక్ పడింది. బంగారం డబుల్‌ డిజిట్‌.. వెండి వేలల్లోనే ధర తగ్గింది. ధరలు తగ్గుముఖం పట్టడంపై పెట్టుబడిదారులు, వ్యాపారుల్లో ఆందోళన నెలకొనగా.. సాధారణ ప్రజలకు మాత్రం ఊరట నిస్తోంది. బంగారం ధరల పెరుగుదలను నీటి బుడగతో పోల్చిన విలియం లీ ఆ బుడ ఎప్పుడైనా పగిలిపోయే అవకాశం ఉందని చెప్పగా.. ప్రస్తుతం పసిడి ధర పడిపోవడం చూస్తుంటే ఆ నీటి బుడగ ఇప్పుడు పగిలిపోయిందని చెబుతున్నారు. జనవరి 30వ తేదీన తులం బంగారం ధర రూ.1.67 లక్షలకు పడిపోయింది. కిలో వెండి రెండు రోజుల్లో రూ.75 వేలు తగ్గిపోయి.. ప్రస్తుతం రూ.3.50 లక్షలకు చేరుకుంది. బంగారం, వెండి ధరలు మరింత తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ధరలు ఇంతలా పడిపోవడానికి కారణం భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వ్యవస్థాగత ప్రమాదాలు, కరెన్సీపై ఒత్తిడిగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

