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పుతిన్ సంచలన నిర్ణయం.. ఏకంగా 40,000 కిలోల బంగారం అమ్మేసిన రష్యా.. ధరలు భారీగా పడిపోయే ఛాన్స్..!!

Gold Rate: రష్యా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో  43,500 కిలోల బంగారాన్ని అమ్మేసింది. అయితే ఒకే సారి జరిగిన డీల్ కాదనే చెప్పాలి. రష్యా తన బంగారం రిజర్వులను ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి జులై వరకు విక్రయిస్తూ వస్తోంది. రష్యా సెంట్రల్ బ్యాంక్ దగ్గర జులై మొదటి వారం విడుదల చేసిన రిపోర్టు ప్రకారం సుమారు 2282 టన్నులు బంగారం నిల్వ ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 23, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:29 PM IST
పుతిన్ సంచలన నిర్ణయం.. ఏకంగా 40,000 కిలోల బంగారం అమ్మేసిన రష్యా.. ధరలు భారీగా పడిపోయే ఛాన్స్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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