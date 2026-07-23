/పుతిన్ సంచలన నిర్ణయం.. ఏకంగా 40,000 కిలోల బంగారం అమ్మేసిన రష్యా.. ధరలు భారీగా పడిపోయే ఛాన్స్..!!

Gold Rate: రష్యా అంతర్జాతీయ బంగారు మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి బహిరంగ మార్కెట్లో సుమారు 43,500 కిలోల బంగారాన్ని విక్రయించింది. అయితే, ఇది ఒక్కసారి జరిగిన లావాదేవీ కాదు. రష్యా తన బంగారు నిల్వలను జనవరి 2026 నుంచి జూలై 2026 వరకు దశలవారీగా విక్రయిస్తోంది. జూలై మొదటి వారంలో రష్యా సెంట్రల్ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, సుమారు 2,282 టన్నుల బంగారం ఉంది. గత ఆరు నెలల డేటా ఆధారంగా, రష్యా సెంట్రల్ బ్యాంక్ బంగారు నిల్వలు తరిగిపోతున్నాయి. రష్యా సెంట్రల్ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన అంచనాల ప్రకారం, బంగారం మొత్తం విలువ సుమారు 300 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేసింది. గత ఆరు నెలలుగా రష్యా అధికారిక నిల్వలు నిరంతరం తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. 2002 తర్వాత రష్యా బంగారు నిల్వల్లో ఇదే అతిపెద్ద తగ్గుదల అని చెబుతున్నారు. గత 25 ఏళ్లలో ధరలు ఈ స్థాయికి పడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి అని నిపుణులు అంటున్నారు.
అయితే, ఉక్రెయిన్లో యుద్ధం కారణంగా, గత రెండేళ్లుగా రష్యా తీవ్రమైన ఆర్థిక లోటును ఎదుర్కొంటోంది. అంతేకాకుండా, అమెరికా విధించిన ఆర్థిక ఆంక్షల కారణంగా ఎగుమతులు తీవ్రంగా పడిపోవడంతో రష్యా గణనీయమైన నష్టాలను చవిచూస్తోంది. అయినప్పటికీ, రష్యా ప్రస్తుతం తన బడ్జెట్ లోటును తగ్గించుకోవడానికి తన బంగారు నిల్వలపై ఎక్కువగా దృష్టి సారిస్తోంది. అయితే, రష్యా సెంట్రల్ బ్యాంక్ తన బంగారాన్ని బహిరంగ మార్కెట్లో పలు బ్యాంకులకు విక్రయించినట్లు తెలుస్తోంది. కానీ, రష్యా ఈ బంగారు అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని అకస్మాత్తుగా చైనీస్ యువాన్ కరెన్సీలోకి మార్చుకుంది. విదేశీ మారక నిల్వలు గణనీయంగా క్షీణించినప్పటికీ, ఈ లోటును తగ్గించుకోవడానికి రష్యా బంగారు అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన నగదును ఉపయోగించుకుంటుందని తెలుస్తోంది.
ముఖ్యంగా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధ ప్రభావం.. అమెరికాతో సహా పలు దేశాలు రష్యాపై విధించిన ఆంక్షల కారణంగా ఎగుమతి ఆదాయం గణనీయంగా తగ్గింది. అయితే, రష్యా సెంట్రల్ బ్యాంక్ జారీ చేసిన బంగారం దేశంలో బంగారానికి ఉన్న డిమాండ్ను తగ్గిస్తుందని ప్రస్తుతం భావిస్తున్నారు. ఈ బంగారాన్ని వివిధ రష్యన్ బ్యాంకులకు విక్రయించనున్నందున, ప్రజలకు కూడా ఈ బ్యాంకుల నుండి బంగారం కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. విదేశాల నుండి బంగారం దిగుమతి భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి మరియు తన విదేశీ మారక నిల్వలను కాపాడుకోవడానికి రష్యా బహిరంగ మార్కెట్లో బంగారాన్ని విక్రయించిందని నిపుణులు అంటున్నారు.
అంతేకాకుండా, 2002 నుండి 2025 మధ్య కాలంలో రష్యా ఈ స్థాయిలో సుమారు 1,900 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసిందనే విషయాన్ని గమనించడం ముఖ్యం అని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే, గమనించాల్సిన మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, రష్యా ఏటా 300 టన్నుల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ, ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద బంగారు ఉత్పత్తిదారుగా ఉంది. అయినప్పటికీ, రష్యా బంగారం అమ్మకం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరల తగ్గుదలకు దారితీయవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం బంగారం ధర సుమారు 4,100డాలర్లుగా ఉంది. అయినప్పటికీ, రష్యా తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
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