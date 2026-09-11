/ బంగారం ధరల్లో ఊహించని మార్పు..నేడు సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన హైదరాబాద్ లో ధరలివే..!!

Gold Rate Sep 11: భారతీయులు బంగారాన్ని ఎంతగానో ఇష్టపడతారనడంలో సందేహం లేదు. వారు ఏడాది పొడవునా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తారు. ఇక పెళ్లిళ్లు, పండుగల సమయంలో బంగారు దుకాణాలు సందడిగా ఉంటాయి. అయితే, గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు ఆకస్మిక హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. బంగారం ధరలు ఒక రోజు తగ్గి, మరుసటి రోజే పెరుగుతున్నాయి. భారీగా తగ్గుతుంది అనుకునేలోపే వేగంగా పెరిగిపోతున్నాయి. పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ముడి చమురు ధరలు 100 డాలర్లకు చేరడం, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు, డాలర్ విలువ వంటివి బంగారం ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. ఈరోజు ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. ఇది దేశీయ మార్కెట్పై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో, సెప్టెంబర్ 11న హైదరాబాద్, విజయవాడలలో బంగారం, వెండి ధరలను పరిశీలిద్దాం.
హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు:
ఈరోజు హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరను పరిశీలిస్తే, 10 గ్రాములకు రూ. 1,200 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, ప్రస్తుతం అది రూ. 1,55,510 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ. 1,100 పెరిగి కిలోకు రూ. 1,42,550 వద్ద ట్రేడవుతోంది. గత ఎనిమిది సెషన్లుగా కిలో వెండి ధర రూ. 2,55,000 వద్ద స్థిరంగా ఉంది.
విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో బంగారం ధరలు:
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం, విజయవాడ బులియన్ మార్కెట్లలో ఈరోజు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర కిలోకు రూ. 1,200 పెరిగి కిలోకు రూ. 1,55,510 వద్ద ట్రేడవుతోంది. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ. 1,100 పెరిగి రూ. 1,42,550 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదేవిధంగా, వెండి కిలోకు రూ. 2,55,000 వద్ద అమ్ముడవుతోంది.
ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరల తగ్గుదల:
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గాయి. ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్లను దాటడం మరియు ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోవచ్చనే అంచనాలు బంగారం ధరలను తగ్గించాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ఈరోజు ఔన్సుకు 76 డాలర్లకు పైగా పడిపోయి 4,338 డాలర్లకు చేరింది. స్పాట్ సిల్వర్ 6శాతం పైగా పడిపోయి 63 డాలర్లకు చేరింది.
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