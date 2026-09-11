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బంగారం ధరల్లో ఊహించని మార్పు..నేడు సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన హైదరాబాద్ లో ధరలివే..!!

Gold Rate Sep 11: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. బంగారం ధరల్లో ఊహించని విధంగా మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ అనిశ్చిత పరిస్థితులు, క్రూడాయిల్ ధరలు, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల వంటి అంశాలతో బంగారం ధరలు తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతున్నాయి. ఒక రోజు పెరిగితే.. మరో రోజు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. ఈ రోజు గ్లోబల్ మార్కెట్లో 80 డాలర్ల వరకు తగ్గితే.. దేశీయంగా ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ క్రమంలోనే నేడు సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 11, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:21 AM IST
బంగారం ధరల్లో ఊహించని మార్పు..నేడు సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన హైదరాబాద్ లో ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బంగారం ధరల్లో ఊహించని మార్పు..నేడు సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన హైదరాబాద్ లో ధరలివే..!!
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