/ అక్కడ మళ్లీ తగ్గిన పసిడి ధర.. సెప్టెంబర్ 9వ తేదీన హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలివే..!!

Gold Rate September 9: దేశంలో పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. సాధారణంగానే ఇలాంటి సమయంలో బంగారానికి భారీగా డిమాండ్ ఉంటుంది. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో క్రూడ్ అయిల్ ధరలు మళ్లీ గరిష్టానికి చేరుకోవడం, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు ఇవన్నీ కూడా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దీంతో వరుసగా బంగారం ధరలు పడిపోయాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ లో ధరలు తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు కాస్త ఊరట లభించినట్లయింది. అయితే ఈరోజు దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. తులం బంగారం ధర రూ. 1200 మేర పెరిగింది. అయితే వెండి ధరలు మాత్రం స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ భారీగా దిగివచ్చాయి. దేశీయంగానూ ధరలు తగ్గుతాయన్న ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే నేడు సెప్టెంబర్ 9వ తేదీన హైదరాబాద్, విశాఖ, విజయవాడ నగరాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు:
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు అకస్మాత్తుగా పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర పౌండుకు రూ. 1,200 పెరగడంతో, 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,55,350కి చేరింది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర పౌండుకు రూ. 1,100 పెరగడంతో, 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,42,400కి చేరింది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,55,000 వద్ద స్థిరంగా ఉంది.
విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో బంగారం ధరలు:
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన వాణిజ్య నగరాలైన విశాఖపట్నం మరియు విజయవాడలో కూడా ఈరోజు బంగారం ధరలు పెరిగాయి. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర పౌండుకు రూ.1,100 పెరిగి, రూ.1,42,400కి చేరింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,200 పెరిగి, రూ.1,55,350 వద్ద ట్రేడవుతోంది. వెండి ధరలు కిలోగ్రాముకు రూ.2.55 లక్షల వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.
ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరల పతనం:
మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతల కారణంగా పెరిగిన ముడి చమురు ధరలు మరియు యూఎస్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల కోత అంచనాల వల్ల ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. స్పాట్ బంగారం ధరలు ఈరోజు ఔన్సుకు $46 తగ్గి, $4,365కు చేరాయి. స్పాట్ వెండి ధరలు 0.58 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $65.89కి చేరాయి.
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