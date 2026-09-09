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అక్కడ మళ్లీ తగ్గిన పసిడి ధర.. సెప్టెంబర్ 9వ తేదీన హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలివే..!!

Gold Rate September 9: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి షాక్ తగిలింది. వరుసగా 2 రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మాత్రం బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి.  ఈ ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్లో కూడా ఉంటుందన్న అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే నేడు సెప్టెంబర్ 9వ తేదీన హైదరాబాద్, విశాఖ, విజయవాడలో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 09, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:09 AM IST
అక్కడ మళ్లీ తగ్గిన పసిడి ధర.. సెప్టెంబర్ 9వ తేదీన హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అక్కడ మళ్లీ తగ్గిన పసిడి ధర.. సెప్టెంబర్ 9వ తేదీన హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలివే..!!
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