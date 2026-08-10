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బంగారం ధరలు తగ్గాయా? పెరిగాయా? నేడు ఆగస్టు 10వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today:  ఈరోజు.. సోమవారం, ఆగస్టు 10వ తేదీన బంగారం ధరలు  10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,51,747. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,39,699 పలుకుతుండగా... ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,40,500వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 10, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:49 AM IST
బంగారం ధరలు తగ్గాయా? పెరిగాయా? నేడు ఆగస్టు 10వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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