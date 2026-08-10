/బంగారం ధరలు తగ్గాయా? పెరిగాయా? నేడు ఆగస్టు 10వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు.. సోమవారం, ఆగస్టు 10వ తేదీన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,51,747. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,39,699 పలుకుతుండగా... ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,40,500వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిన్నటితో పోలిస్తే బంగారం ధరలలో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ, బంగారం ధరలు ఇంకా పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, ఒక ఔన్సు బంగారం ధర $4,335గా ఉంది. గత మూడు రోజులుగా చూస్తే, బంగారం ధరలు స్థిరంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ వారం కూడా బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం డాలర్ బలహీనపడటమేనని వారు పేర్కొంటున్నారు. పెట్టుబడిదారులు బంగారంపై అధిక ఆసక్తి కనబరచడం వల్ల ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ నేపథ్యంలో ముడి చమురు ధరలు స్థిరంగా తగ్గుతున్నాయి. ప్రస్తుతం, ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు సుమారు $70 వద్ద ఉన్నాయి. బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, ముడి చమురు ధరలు తగ్గినప్పుడు డాలర్ విలువ కూడా పడిపోతుంది. డాలర్ విలువ తగ్గినప్పుడు బంగారం ధర పెరుగుతుంది. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయని గమనించవచ్చు.
అంతేకాకుండా, యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్లపై రాబడులు కూడా తగ్గాయి. దీని కారణంగా, సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారంలో పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. బంగారం ధరల పెరుగుదలకు దీనిని కూడా ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్ను పరిశీలిస్తే, బంగారానికి డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. మూడు రోజుల్లో శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కానుంది, ఈ నెలలో పెద్ద సంఖ్యలో వివాహాలు జరగనున్నాయి.
దీనివల్ల బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా, ఈ నెలలో ఎక్కువ మంది బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో, బంగారానికి ఉన్న డిమాండ్కు అనుగుణంగానే ధరలు పెరుగుతున్నాయని గమనించవచ్చు. పెరుగుతున్న బంగారం ధరల నేపథ్యంలో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారికి ఈ పరిణామం కొంత ఆందోళన కలిగించినప్పటికీ, బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి పెరుగుతున్న ధరలు లాభాలను తెస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. ప్రత్యేకంగా, గత సంవత్సర కాలంలో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, అవి సుమారు 70 శాతం పెరిగాయని మనం చూడవచ్చు. అయితే, ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిల నుండి పడిపోయి, మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి.
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