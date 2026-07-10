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నేడు బంగారం ధర తగ్గిందా? పెరిగిందా? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ ఉద్రికత్తల కారణం మరోసారి హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతోంది. ఇరాన్ పై అమెరికా యుద్ధం కారణంగా భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ప్రస్తుతం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. దేశంతోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధర పది గ్రాములకు 24 క్యారెట్లు 1,48,420 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,32,850 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,30,580 రూపాయల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:31 AM IST
నేడు బంగారం ధర తగ్గిందా? పెరిగిందా? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!
Image Credit: google

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నేడు బంగారం ధర తగ్గిందా? పెరిగిందా? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!
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