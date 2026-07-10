/నేడు బంగారం ధర తగ్గిందా? పెరిగిందా? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: నేడు శుక్రవారం.. జూలై 10వ తేదీన బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. పది గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 148,420 పలుకుతుండగా.. పది గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 132,850వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 230,580గా ఉంది. గురువారంతో పోలిస్తే బంగారం ధరలలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉంది. నిన్నటి నుండి బంగారం ధరలు మెరుగుపడుతున్నాయి.
అంతర్జాతీయ బంగారం ధరల పెరుగుదలను బట్టి చూస్తే, దేశీయ మార్కెట్లో కూడా పసిడి ధరలు స్వల్పంగా పెరిగినట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే, బంగారం ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం పెట్టుబడిదారులు బంగారంలో పెట్టుబడులు పెట్టడమే. ఈక్విటీ మార్కెట్లో గణనీయమైన నష్టాల నేపథ్యంలో, పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను సమతుల్యం చేసుకోవడానికి బంగారంలో భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. యూఎస్ మార్కెట్లో ఒక ఔన్సు బంగారం ధర 4,132డాలర్లుగా ఉంది. ఒకానొక దశలో ఇది 4070డాలర్లకు పడిపోయింది. అక్కడి నుండి నెమ్మదిగా కోలుకుంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
బంగారం ధరలు సర్వకాలీన రికార్డు గరిష్ఠ స్థాయిల నుండి తగ్గినందున, బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారికి ఇది మంచి సమయం కావచ్చు. ప్రపంచంలో బంగారు ఆభరణాలను అత్యధికంగా కొనుగోలు చేసేది భారతీయులే. ప్రపంచ బంగారు మార్కెట్లో భారతదేశం ఒక స్థిరమైన వినియోగదారుగా కూడా ఉంది. భారతదేశం భారీ స్థాయిలో బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తుంది. బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల ప్రజలు బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లను తగ్గించారని బంగారు ఆభరణాల దుకాణ యజమానులు వాపోతున్నారు. అయితే, బంగారం ధరలు కొద్దిగా తగ్గినప్పటికీ, ప్రజలు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తున్నారని, గతంలోలాగా ప్రజలు బంగారాన్ని అంతగా కొనడం లేదని అంచనా వేస్తున్నారు.
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