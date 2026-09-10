/పసిడి ప్రియులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. మళ్లీ తగ్గిన బంగారం.. సెప్టెంబర్ 10న హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా కొనేయడం బెటర్. ఎందుకంటే ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. ఈ నెల ప్రారంభం నుంచి బంగారం ధరలు వరుసగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. మధ్యలో కాస్త పెరిగినట్లు అనిపించినా.. మళ్లీ ఊరట కల్పిస్తూనే ఉన్నాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండటంతో.. క్రూడాయిల్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్ కు 100 డాలర్ల వరకు చేరింది. అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు వాయిదా అంచనాలతోపాటు డాలర్ విలువ, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక అనిశ్చితి వంటి చాలా అంశాలు.. బంగారం ధరలు దిగివచ్చేందుకు కారణం అవుతున్నాయి. అయితే వెండి ధరలు మాత్రం స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నాయి. గత వారం నుంచి స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో నేడు సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ గురువారం హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గడం పసిడి ప్రియులకు భారీ ఉపశమనం కలిగించిందని చెప్పాలి. ముందు రోజు ధరలు కొద్దిగా పెరగడంతో ఆందోళన చెందిన వారికి ఒక్క రోజులోనే ఊరట లభించింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.1,040 తగ్గడంతో, 10 గ్రాముల ధర రూ.1,54,310కి చేరింది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల జ్యువెలరీ బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.950 తగ్గి రూ.1,41,450కి చేరింది. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ నుంచి వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం, కిలో వెండి ధర రూ.2,55,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో బంగారం ధరలు:
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ, విశాఖపట్నం బులియన్ మార్కెట్లలో కూడా ఈరోజు బంగారం ధరలు తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,040 తగ్గి రూ.1,54,310కి చేరింది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 950 తగ్గి రూ. 1,41,450 వద్ద ట్రేడవుతోంది. వెండి కిలోగ్రాముకు రూ. 2,55,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు నిరంతరం మారుతూ ఉంటాయి. నిన్న తీవ్రంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు ఈరోజు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం, స్పాట్ బంగారం ధర ఔన్సుకురూ.23 పైగా పెరిగి రూ.4417కి చేరుకుంది. స్పాట్ వెండి ధరలు 1.64 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు రూ.67కి చేరుకున్నాయి.
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