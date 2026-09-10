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పసిడి ప్రియులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. మళ్లీ తగ్గిన బంగారం.. సెప్టెంబర్ 10న హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులం ధరలివే..!!

Gold Rate Today:  బంగారం కొనాలనుకునేవారికి అదిరిపోయే వార్త. దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మరోసారి భారీగా తగ్గాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగడం, క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్ కు  100 డాలర్లు మార్క్ క్రాస్ చేయడంతో బంగారం ధరలు మరోసారి కుప్పకూలాయి. అయితే వెండి ధరలు మాత్రం స్థిరంగానే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే నేడు సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ గురువారం హైదరాబాద్, విజయవాడ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 10, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:04 AM IST
పసిడి ప్రియులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. మళ్లీ తగ్గిన బంగారం.. సెప్టెంబర్ 10న హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులం ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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