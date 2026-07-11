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మళ్లీ పడిపోయిన బంగారం ధర.. జులై 11 వ తేదీ శనివారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today:   బంగారం, వెండి ధరలు పతనం కొనసాగుతోంది. అమెరికా, ఇరాన్‌ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండటంతో మల్టీ-కమోడిటీ మార్కెట్  లో బంగారం, వెండి ధరలు పడిపోయాయి. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకున్న నిర్ణయం కారణంగా కూడా ఈ లోహాలపై ఒత్తిడి పెరిగింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 11, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:44 AM IST
మళ్లీ పడిపోయిన బంగారం ధర.. జులై 11 వ తేదీ శనివారం ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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