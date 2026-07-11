/మళ్లీ పడిపోయిన బంగారం ధర.. జులై 11 వ తేదీ శనివారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు పతనం కొనసాగుతోంది. ఎంసీఎక్స్ లో ఆగస్టు 5వ తేదీ ఫ్యూచర్స్ బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ. 800 తగ్గి రూ. 144,511కి చేరాయి. అదేవిధంగా సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ ఫ్యూచర్స్ వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 3,577 తగ్గి రూ. 2,22,800కి చేరాయి. ప్రారంభ ట్రేడింగ్లో బంగారం, వెండి ధరలు అంత తీవ్రంగా లేనప్పటికీ, తర్వాత తగ్గుదల వేగవంతమైంది.అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. బంగారం 0.50 శాతం పడిపోయి ఔన్సుకు 4,122 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
వెండి కూడా 0.50 శాతం పడిపోయి ఔన్సుకు 60.445 డాలర్ల వద్దకు చేరింది.MCX ప్రకారం.. బంగారం, వెండి జనవరిలో రికార్డు స్థాయిలకు చేరుకున్నాయి. కానీ అప్పటి నుంచి గణనీయంగా తగ్గాయి. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.93 లక్షలకు చేరగా, ఇప్పుడు అది దాదాపు రూ. 50,000 మేర పడిపోయింది. మరోవైపు, కిలో వెండి ధర రూ. 4.20 లక్షలకు చేరగా, ఇప్పుడు అది రూ. 2.22 లక్షలకు పడిపోయింది. అంటే, రికార్డు స్థాయి నుంచి రూ.1.98 లక్షలు తగ్గింది.
ధరలు తగ్గినప్పటికీ, బులియన్ మార్కెట్లో వాటి ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.14,4950గా ఉంది. కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2.40 లక్షలుగా ఉంది. ముంబైలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,44,820గా ఉంది. కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,40,000గా ఉంది. వెండి ధరలు రూ.5,000 పెరగగా, బంగారం ధరలు రూ.350 పెరిగాయి.
బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గడం పెళ్లిళ్ల కోసం కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. అయితే, మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలని చూస్తున్నట్లయితే, ఈ స్థాయిలో మీ బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లను క్రమంగా పెంచుకోవాలని చాలా మంది నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే, ధరలు గణనీయంగా తగ్గినప్పుడు విలువైన లోహాలను కొనుగోలు చేయడం ఒక వ్యూహాత్మక చర్య అవుతుందని చెబుతున్నారు.
ప్రశ్న: 22-క్యారెట్ల బంగారు ఆభరణాలనే ఎందుకు కొంటారు? 24-క్యారెట్ల బంగారంతో ఆభరణాలు ఎందుకు తయారు చేయరు?
సమాధానం: 24-క్యారెట్ల బంగారం స్వచ్ఛమైన బంగారం, అంటే అందులో 99.9శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ఉంటుంది. అందువల్ల దానితో ఆభరణాలు తయారు చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. స్వచ్ఛమైన బంగారం మృదువుగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఆ స్థితిలో బంగారు ఆభరణాలు తయారు చేస్తే అవి త్వరగా విరిగిపోవడం లేదా రంగు మారడం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, బంగారాన్ని మరింత గట్టిగా చేయడానికి, దానిలో సుమారు 8 శాతాన్ని ఇతర లోహాలతో, సాధారణంగా రాగి, వెండితో, మిశ్రమం చేస్తారు. దీనిని 916 బంగారం అంటారు, అంటే ఇందులో 91.6శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ఉంటుంది. ఇది చాలా గట్టిగా ఉండి, బంగారు ఆభరణాలు తయారు చేయడానికి చాలా అనువైనదిగా ఉంటుంది.
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