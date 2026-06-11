/Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం, వెండి ధరలు.. జూన్ 11వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today 11 June 2026: పశ్చిమ ఆసియాలో ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న ఘర్షణ కారణంగా, బంగారం ధరలు నిరంతరం హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు, ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,56,000కి పడిపోయింది. మరోవైపు, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఆగస్టు కాంట్రాక్ట్ 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం వరకు 0.05% అంటే రూ. 71 తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,47,946కి చేరుకుంది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,48,017 వద్ద ముగిసింది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, గురువారం ఉదయం వరకు ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,47,146కి చేరుకుంది. బులియన్స్ ప్రకారం, ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,48,130గా ఉంది. మరోవైపు, గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,49,010గా ఉంది.
అటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పడిపోయాయి. వెండి ధరలలో నిరంతర హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈరోజు మార్కెట్ తెరిచిన తర్వాత, ధరలు మళ్లీ పడిపోవడం ప్రారంభించాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర ఇప్పటివరకు 1.21% అంటే రూ. 2,846 పెరిగి కిలోకు రూ. 2,32,659కి చేరుకుంది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది కిలోకు రూ. 2,35,505 వద్ద ముగిసింది. మరోవైపు, ఢిల్లీలో వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,45,700కి పడిపోయింది. బులియన్స్ ప్రకారం, 10 గ్రాముల వెండి ధర రూ. 2,33,730గా ఉంది.
ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల, అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం కారణంగా డిమాండ్ బలహీనపడటంతో, జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలో బుధవారం 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు రూ. 4,300 మేర తగ్గి రూ. 1.56 లక్షలకు పడిపోయాయి. స్థానిక బులియన్ వ్యాపారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 4,300 లేదా సుమారు 3 శాతం తగ్గి రూ. 1,56,000కు చేరింది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో, ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,60,300 వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $90.53 లేదా 2.13% తగ్గి $4,168.99కి చేరింది.
స్పాట్ డిమాండ్లో బలహీనత మధ్య, బుధవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు రూ. 1,593 మేర తగ్గి రూ. 1,50,850కి చేరాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన గోల్డ్ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,593 లేదా 1.04 శాతం తగ్గి రూ. 1,50,850కి చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్లో గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.96 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $ 4,220.05కి చేరాయి.
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 90 డాలర్లు దాటిందని, దీనివల్ల డాలర్ బలపడి విలువైన లోహాల ధరలు పడిపోయాయని నిపుణులు తెలిపారు. ఇంధన ధరల పెరుగుదల వల్ల ద్రవ్యోల్బణం దీర్ఘకాలం పాటు అధికంగా ఉంటుందనే భయం, అలాగే వడ్డీ రేట్లు కూడా అధికంగానే ఉంటాయనే ఆందోళన పెరిగాయని, దీని కారణంగా బంగారంపై ఆకర్షణ తగ్గిందని అన్నారు.
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