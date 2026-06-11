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Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం, వెండి ధరలు.. జూన్ 11వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today 11 June 2026: బంగారం, వెండి ధరల్లో ఒక్కసారిగా కుదుపు ఏర్పడింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సు మేలిమి బంగారం ధర 150 డాలర్లు తగ్గింది. దీంతో 4110 డాలర్లకు చేరింది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,50, 400కు చేరింది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,42,000 కు చేరింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 11, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:51 AM IST
Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం, వెండి ధరలు.. జూన్ 11వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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