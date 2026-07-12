/భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు.. 10గ్రాములపై ఎంత తగ్గిందంటే..?

Gold Rate Today: ఈ రోజు బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 490, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 450, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 370 మేర తగ్గింది. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ ప్రకారం.. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,44,330 వద్ద, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ూ. 1,32,300 వద్ద 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,08,250 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
బంగారంతో పాటు, వెండి ధరలు కూడా ఈరోజు స్వల్పంగా తగ్గాయి. వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 2.23 లక్షల నుంచి రూ. 2.24 లక్షల మధ్య ఉంది. గత ట్రేడింగ్ రోజుతో పోలిస్తే, వెండి ధర కిలోగ్రాముకు సుమారుగా రూ. 500 నుంచి రూ. 1,000 వరకు తగ్గింది.
నిన్నటి బంగారం ధరలతో పోలిస్తే.. ఈరోజు గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపించింది. బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులే ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు. అమెరికా డాలర్ బలపడటమే బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ముఖ్య కారణమని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందనే అంచనాలు ఇటీవల పెట్టుబడిదారులలో విస్తృతంగా నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. బలపడుతున్న డాలర్తో పాటు, ఈక్విటీ మార్కెట్లు కూడా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. సాధారణంగా, ఈక్విటీ మార్కెట్లు గణనీయమైన నష్టాలను చవిచూసినప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను కాపాడుకోవడానికి బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు.
ప్రశ్న: ధరలు ఎందుకు తగ్గాయి?
జవాబు: డాలర్ బలపడటం మరియు ప్రపంచ మార్కెట్లో వడ్డీ రేట్లపై నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా బంగారం, వెండి ఒత్తిడిలోనే ఉన్నాయి . అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో బలహీనత దేశీయ మార్కెట్పై కూడా ప్రభావం చూపింది. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత స్థాయిలను దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు కొనుగోలు అవకాశంగా పరిగణిస్తున్నారు.
ప్రశ్న: ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బంగారం ఉత్పత్తి చేసే దేశం ఏది?
జవాబు: ప్రపంచంలో బంగారం ఉత్పత్తిలో చైనా అగ్రగామిగా ఉంది. దాని విస్తృతమైన మైనింగ్ కార్యకలాపాల కారణంగా, చాలా వరకు బంగారం చైనాలోనే ఉత్పత్తి అవుతుంది. చైనా ఏటా సుమారు 380 టన్నుల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని తర్వాత రష్యా ఉంది, ఇది ఏటా సుమారు 33 టన్నుల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఆస్ట్రేలియా మూడవ స్థానంలో, కెనడా నాలుగవ స్థానంలో, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఐదవ స్థానంలో ఉన్నాయి.
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