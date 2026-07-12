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భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు.. 10గ్రాములపై ఎంత తగ్గిందంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారంపై 490 రూపాయలు తగ్గింది. 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ పై 450 రూపాయలు తగ్గింది. 18 క్యారెట్ల బంగారం పై 370 రూపాయలు మేర తగ్గింది. వెండి ధర కూడా తగ్గింది.. నేడు జులై 12వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 12, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:52 AM IST
భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు.. 10గ్రాములపై ఎంత తగ్గిందంటే..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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