Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /మళ్లీ పడిపోయిన పసిడి ధర.. ఈ రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

మళ్లీ పడిపోయిన పసిడి ధర.. ఈ రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం ధర మళ్లీ తగ్గింది. సోమవారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుదల నమోదు చేశాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేడు జులై 13వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 13, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:01 AM IST
మళ్లీ పడిపోయిన పసిడి ధర.. ఈ రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మళ్లీ పడిపోయిన పసిడి ధర.. ఈ రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Gold Rate Today35 min ago
2
North Heroins1 hr ago
3
5 Raja yogas1 hr ago
4
balakrishna daughterJul 12
5
Nagarjuna Yadav ArrestJul 12