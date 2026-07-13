/మళ్లీ పడిపోయిన పసిడి ధర.. ఈ రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గుతూనే ఉన్నాయి. నేడు కూడా స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం 1,44,320గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర రూ. 1,32,290 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర కూడా స్వల్పంగా తగ్గింది. కిలోకు 100 రూపాయల మేర తగ్గింది. ప్రస్తుతం విజయవాడ, హైదరాబాద్ లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,39,900 పలుకుతోంది.
బంగారం ధర నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే నేడు తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు. బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులే అని చెప్పవచ్చు. అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం వల్ల బంగారం ధర తగ్గిందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందనే ఇటీవలి అంచనాలే ఈ పరిణామానికి కారణమని తెలుస్తోంది. డాలర్ బలపడటంతో పాటు, ఈక్విటీ మార్కెట్లు కూడా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. సాధారణంగా, ఈక్విటీ మార్కెట్లు గణనీయమైన నష్టాలను చవిచూసినప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను కాపాడుకోవడానికి బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు.
ప్రశ్న: ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకునే దేశం ఏది?
జవాబు: ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద బంగారు దిగుమతిదారులలో స్విట్జర్లాండ్ మొదటి స్థానంలో ఉంది. స్విట్జర్లాండ్ ఏటా 100 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటుంది. దీని తర్వాత చైనా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, హాంగ్కాంగ్ , భారతదేశం ఉన్నాయి.
ప్రశ్న: బంగారం ధరను ఎవరు నిర్ణయిస్తారు?
జవాబు: బంగారం ధరలు సాధారణంగా మార్కెట్ డిమాండ్ను బట్టి నిర్ణయించబడతాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లలో బంగారం వర్తకం చేయబడుతుంది. లండన్ బులియన్ మార్కెట్ ఎక్స్ఛేంజ్, న్యూయార్క్ కమోడిటీ గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక కమోడిటీ మార్కెట్ ఎక్స్ఛేంజ్లలో బంగారం వర్తకం చేయబడుతుంది. ఇక్కడ, డిమాండ్ను బట్టి ధర నిర్ణయించబడుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు ఒకే విధంగా నిర్ణయించబడతాయి. బంగారానికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటే, ధర పెరుగుతుంది. అయితే, బంగారానికి డిమాండ్ తక్కువగా ఉంటే, ధర కూడా తగ్గుతుంది.
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