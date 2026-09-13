/ ఎట్టకేలకు శాంతించిన బంగారం ధరలు.. సెప్టెంబర్ 13వ తేదీన హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఇలా!

Gold Rate Today: బంగారం అంటే భారతీయులకు ఎంతో ఇష్టం. చేతిలో డబ్బులు ఉంటే చాలు బంగారం కొంటుంటారు. అయితే గత కొన్ని రోజుల నుంచి బంగారం ధరల్లో ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అప్పుడే తగ్గినట్లు కనిపించి ఆ వెంటే పెరుగుతున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, క్రూడాయిల్ ధర బ్యారెల్ కు 100 డాలర్ల ఎగువకు చేరుకోవడంతోపాటు అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు వాయిదా అంచనాలు బంగారం ధరలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. డాలర్ విలువ పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు అటు వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. అయితే బులియన్ మార్కెట్లో ఊహించని అనిశ్చితి కనిపిస్తున్న సందర్భంలో హైరదాబాద్, విజయవాడ, విశాఖలో నేడు సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ ఆదివారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉండటంతో కొంత ఊరట లభించింది. ముందు రోజు ధరలు స్వల్పంగా పెరిగినప్పటికీ, ఈరోజు ఎటువంటి మార్పు లేకపోవడంతో కొనుగోలుదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 1,54,580 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,41,700 వద్ద అమ్ముడవుతోంది. వెండి ధరలు కూడా స్థిరంగా ఉన్నాయి, కిలోగ్రాము ధరరూ. 2,50,000 వద్ద నిలిచింది.
విజయవాడ.. విశాఖపట్నంలో ధరలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, విశాఖపట్నంలోని బులియన్ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,54,580 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం కిలోగ్రాముకు రూ. 1,41,700 వద్ద స్థిరంగా ట్రేడ్ అయింది. కిలోగ్రాము వెండి ధరను చూస్తే, అది రూ. 2.50 లక్షలు.
ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు
అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో గత సెషన్లో బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయాయి. ఈరోజు అవి స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం, స్పాట్ గోల్డ్ రేటు ఔన్సుకు $4349గా ఉంది. అదేవిధంగా, స్పాట్ సిల్వర్ రేటు ఔన్సుకు $64 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
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