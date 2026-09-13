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ఎట్టకేలకు శాంతించిన బంగారం ధరలు.. సెప్టెంబర్ 13వ తేదీన హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఇలా!

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నవారికి ఊరట లభించింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో నిన్న భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు నేడు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. వెండి ధర రూ. 2.50లక్షల మార్క్ వద్ద అమ్ముడుపోతోంది. నేడు సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ ఆదివారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 13, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:31 AM IST
ఎట్టకేలకు శాంతించిన బంగారం ధరలు.. సెప్టెంబర్ 13వ తేదీన హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఇలా!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఎట్టకేలకు శాంతించిన బంగారం ధరలు.. సెప్టెంబర్ 13వ తేదీన హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఇలా!
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