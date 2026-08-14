/శ్రావణ తొలి శుక్రవారం భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 14వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు శుక్రవారం ఆగస్టు 14వ తేదీన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,53,790. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,42,200. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,41,700. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే బంగారం ధరలలో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. అయితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఆరు వారాల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. బంగారం ధరలలో ఈ భారీ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం ముడి చమురు ధరల తగ్గుదలే. ముడి చమురు ధరలు తగ్గడంతో, డాలర్ విలువ కూడా పడిపోతుంది. ఈ ప్రభావం బంగారం మార్కెట్పై కనిపిస్తోంది. యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్లపై తక్కువ రాబడులు కూడా పెట్టుబడిదారులను తమ పెట్టుబడులను బంగారం వంటి సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనాల వైపు మళ్లించేలా చేస్తున్నాయి.
బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
బంగారం ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ తగ్గడమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సెప్టెంబరులో జరిగే పాలసీ కమిటీ సమావేశంలో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తే, బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన తాజా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు ప్రస్తుతానికి స్థిరంగా కనిపిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందని పెట్టుబడిదారులు గతంలో ఆశించినప్పటికీ, ఇప్పుడు సెంటిమెంట్ తగ్గుముఖం పట్టి, వడ్డీ రేట్లు తగ్గించవచ్చని నివేదికలు వస్తున్నాయి. ఇలా జరిగితే, బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
పెరుగుతున్న బంగారు పెట్టుబడి:
మరోవైపు, పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు పెట్టుబడిదారులకు ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. గత మూడు నెలలను తిరిగి చూస్తే, బంగారం ధరలు సర్వకాలిక రికార్డు స్థాయిల నుండి తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. అయితే, బంగారం ధరలలో ప్రస్తుత పెరుగుదల పెట్టుబడిదారులకు కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అయినప్పటికీ, పెరుగుతున్న ధరలు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారికి సమస్యలను సృష్టించవచ్చని చెప్పవచ్చు.
శ్రావణ మాసం ప్రారంభంలో పెరిగిన బంగారం ధరలు:
మరోవైపు, ఆషాఢ మాసం ప్రారంభం మరియు శ్రావణ మాసం మిగిలిన భాగంతో బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఈ నెలలోని శుభ దినాలలో బంగారు ఆభరణాలు కొనడం వలన గణనీయమైన ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది. బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
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