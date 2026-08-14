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శ్రావణ తొలి శుక్రవారం భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 14వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు ఎట్టకేలకు తగ్గుముఖం పట్టాయి. గత వారం పెరిగిన ధరలు ఇప్పుడు తగ్గాయి. న్యూఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్‌లో 10 గ్రాముల 99.9 శాతం స్వచ్ఛత గల బంగారం ధర రూ. 2,800 మేర తగ్గింది. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి  ధర రూ. 1.53 లక్షల వద్ద స్థిరపడింది. అంతకుముందు ధర రూ. 159,800 (₹159,800)గా ఉంది. బంగారంతో పాటు, వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 14, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:29 AM IST
శ్రావణ తొలి శుక్రవారం భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 14వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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శ్రావణ తొలి శుక్రవారం భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 14వ తేదీ ధరలివే..!!
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