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Gold Rate Today: తులంపై రూ. 16వేలు తగ్గిన పసిడి.. అదే బాటలో వెండి.. జూన్ 14వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం వెండి ధరలు స్వల్పంగా పెరిగినప్పటికీ గరిష్ట స్థాయి నుంచి ఇంకా తక్కువ ధరకే పలుకుతున్నాయి. నేడు జూన్ 14వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు చూస్తే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,48,535 రూపాయలు పలుకుతుంది.  22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,38,325 రూపాయలు పలుకుతుంది.  అదే ఒక కిలో వెండి ధర 2, 46,457 రూపాయలు పలుకుతుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 14, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:44 AM IST
Gold Rate Today: తులంపై రూ. 16వేలు తగ్గిన పసిడి.. అదే బాటలో వెండి.. జూన్ 14వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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