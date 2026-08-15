/శ్రావణమాసంలో భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. ఆగస్టు 15వ తేదీ శనివారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఆగస్టు 15వ తేదీ శనివారం నాటి బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 154,830. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.141,928. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.240,230. నిన్నటితో పోలిస్తే, ఈరోజు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. ఈ స్వల్ప తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో లాభాల స్వీకరణ (ప్రాఫిట్ బుకింగ్). ప్రస్తుతం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్సు బంగారం ధర $4,432గా ఉంది. గతంలో ఇది $4,500గా ఉండేది. ఇది సుమారుగా $70 తగ్గుదలను సూచిస్తుంది. గత వారంలో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, అవి గణనీయంగా పెరిగాయని చెప్పవచ్చు. డాలర్ విలువలో తగ్గుదల ముఖ్యంగా గణనీయమైనది. గత నెలను పరిశీలిస్తే, బంగారం ధరలు సుమారుగా 10శాతం పెరిగాయి. గత నెల ఇదే రోజున బంగారం ధర రూ.1.40 లక్షలుగా ఉండేది.
బంగారం ధర ఎందుకు పెరిగింది?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ తగ్గడమేనని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య యుద్ధం లేకపోవడంతో ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం ప్రారంభమయ్యాయి. తత్ఫలితంగా, బంగారం ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు కొనుగోలుకు డాలర్ ఒక ముఖ్యమైన కరెన్సీ కాబట్టి, ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం అంటే డాలర్కు డిమాండ్ తగ్గడం అని అర్థం. డాలర్ విలువ తగ్గినప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. అందుకే బంగారం ధర గణనీయంగా పెరిగింది.
బంగారం ధరలపై ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రభావం:
మరోవైపు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చని నివేదికలు వస్తున్నాయి, ఇది కూడా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.
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