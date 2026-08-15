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శ్రావణమాసంలో భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. ఆగస్టు 15వ తేదీ శనివారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్. శ్రావణ మాసంలో బంగారం ధరలు భారీగా దిగివస్తున్నాయి. శ్రావణమాసం తొలి రోజే బంగారం ధర భారీగా పడిపోయింది. నేడు మూడో రోజు కూడా తగ్గింది. ఆగస్టు 15వ తేదీ శనివారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 15, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:48 AM IST
శ్రావణమాసంలో భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. ఆగస్టు 15వ తేదీ శనివారం ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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