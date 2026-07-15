/భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 700 తగ్గగా, వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 8,900 తగ్గింది. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్పై బలహీనమైన డిమాండ్ ప్రభావం చూపడంతో దేశ రాజధానితోపాటు హైదరాబాద్, విజయవాడలో 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు రూ. 1.46 లక్షలకు పడిపోగా, వెండి ధరలు రూ. 8,900 మేర తగ్గాయి. 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన పసిడి ధర, సోమవారం నాటి ముగింపు ధర అయిన 10 గ్రాములకు రూ. 147,000 నుండి రూ. 700 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 146,300 కు పడిపోయింది. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. కిలోగ్రాముకు రూ. 8,900 తగ్గి రూ. 226,100 కు పడిపోయింది.
గత సెషన్లో ఈ తెల్ల లోహం కిలోగ్రాముకు రూ. 235,000 వద్ద ముగిసింది.విదేశాలలో ధరలు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, నగల వ్యాపారులు, పరిశ్రమ వినియోగదారుల నుండి అమ్మకాలు మందగించడం వల్ల విలువైన లోహాలు ఒత్తిడిలోనే ఉన్నాయని వ్యాపారులు తెలిపారు.అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, ఫ్యూచర్స్ బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగి ఔన్సుకు 4,020.13 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతుండగా, వెండి ధరలు దాదాపు 1 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 58.06 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి.సోమవారం నాటి తీవ్రమైన అమ్మకాల ఒత్తిడి నుండి బంగారం కోలుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, అధిక ముడి చమురు ధరలు, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య విధాన వైఖరిని కొనసాగిస్తుందనే బలమైన అంచనాల మధ్య లాభాలు పరిమితంగానే ఉన్నాయని హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ కమోడిటీస్ సీనియర్ అనలిస్ట్ సౌమిల్ గాంధీ అన్నారు. MCXలో రాత్రి 7:40 గంటలకు, గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1.70 శాతం లేదా రూ. 2,400 పెరిగి రూ. 1,42,700 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీకి సంబంధించిన సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ 3 శాతం లేదా రూ. 6,400 పెరిగి కిలోకు రూ. 2,24,120 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. దీనివల్ల అమెరికన్ డాలర్కు డిమాండ్ పెరిగి, డాలర్ విలువ పెరగడంతో బంగారం ధరలు పడిపోతున్నాయి. అంతేకాకుండా, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచబోతోందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయే అవకాశం ఉంది. బంగారం ధరలను సార్వకాలిక రికార్డులతో పోల్చి చూస్తే, ధర సుమారుగా రూ.40,000 మేర పడిపోయినట్లు మనం చూడవచ్చు. గత సంవత్సరం ఇదే తేదీన, 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ. 97,000 మాత్రమే ఉండేది. బంగారం ధరల తగ్గుదల బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలుదారులలో ఆసక్తిని పెంచుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆషాఢ మాసం ప్రారంభంలో, బంగారం ప్రియులు బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆభరణాల దుకాణాలు ఆషాఢ మాసంలో రకరకాల ఆఫర్లను అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, ఆషాఢం తర్వాత శ్రావణ మాసం ప్రారంభమవుతుంది, ఆ తర్వాత నెల రోజులకు పెళ్లిళ్ల సీజన్ కూడా మొదలవుతుంది. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ నెలలో ఆభరణాల షాపింగ్ ఊపందుకుంటుందని అంచనా. బంగారు ఆభరణాల ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల గత ఏడాదిగా నగల దుకాణాల్లో రద్దీ కనిపించలేదు, కానీ ధరలు తగ్గితే క్రమంగా వినియోగదారులు తిరిగి వస్తారని బంగారు దుకాణాల యజమానులు విశ్వాసంతో ఉన్నారని చెప్పవచ్చు.
ప్రశ్న: ఈ 6 దేశాల్లో బంగారం ధర ఇండియా కంటే తక్కువ ధరకే లభ్యం?
జవాబు: అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, స్విట్జర్లాండ్, దుబాయ్, ఇండోనేషియా,దేశాల్లో భారత్ కంటే తక్కువ ధరకే లభ్యం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ బంగారాన్ని గనుల నుంచి తవ్వి తీసి అమ్మేస్తుంటారు.
ప్రశ్న: భారతదేశంలో బంగారం ధర ఏయే అంశాలు నిర్ధారిస్తాయి ?
జవాబు:
1. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరలు,
2. అమెరికా డాలర్-రూపాయి మారకం రేటు
3. ఆభరణాల డిమాండ్
4. దిగుమతుల విధానాలు
5. మహమ్మారి లేదా ఆర్థిక సంక్షోభాలు
6. స్థానిక తయారీ, సరఫరా
7. బ్యాంకుల, RBI విధానాలు
8. భౌతిక మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్లు
9. జాతీయ రాజకీయాలు, విధానాలు
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