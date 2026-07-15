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భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు రూ. 1.46 లక్షలకు పడిపోగా, వెండి ధరలు రూ. 8,900 మేర తగ్గాయి. 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన పసిడి ధర, సోమవారం నాటి ముగింపు ధర అయిన 10 గ్రాములకు రూ. 147,000 నుండి  రూ. 700 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 146,300 కు పడిపోయింది. నేడు జులై 15వ తేదీ బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:54 AM IST
భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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