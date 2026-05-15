/Gold Rate Today: ట్రంప్-జీన్ పింగ్ చర్చలు .. తగ్గిన బంగారం ధర.. మే 15వ తేదీ గోల్డ్ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో కూడా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని పలు బ్రోకరేజ్ సంస్థలు కూడా తమ సర్వేల్లో వెల్లడిస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఒక ఔన్సు బంగారం ధర 6వేల డాలర్లను మించి పోతుందని అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో నేడు మే 15వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు చూసినట్లయితే నిన్న గురువారంతో పోల్చితే స్వల్పంగా తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1, 65,940వద్ద కొనసాగుతోంది. 22 క్యారెట్ట 10 గ్రాుమల బంగారం ధర రూ. 1,48,450 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
బంగారం ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పెరుగుతున్నాయి. గోల్డ్ రేట్ నిన్నటితో పోల్చితే నేడు తగ్గింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనా పర్యటన కొనసాగుతున్న సందర్భంగా ఇరుదేశాల అధినేతల మధ్య ఈ భేటీ జరుగుతోంది. ఈ తరుణంలో పసిడి ధరల్లో పెద్దగా మార్పులు లేకుండా స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నాయని చెప్పాలి.
అయితే గురువారంతో పోల్చి చూస్తే బంగారం ధరలు కాస్త తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఒక ఔన్సుకు 4,860 డాలర్ల ఉంది. అలాగే గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.4శాతం తగ్గింది. 5,686 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. బంగారం తగ్గడానికి ముఖ్య కారణం అమెరికా డాలర్ తగ్గడమే అని చెప్పాలి. ఈరోజు అమెరికా డాలర్ విలువ సుమారు 0.3శాతం మేర పెరిగింది. దీంతో పెట్టుబడిదారులు బంగారం కొనుగోలు చేసేందుకు ఎక్కువగా డాలర్లను ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ కారణంగా బంగారం ధరలు కూడా తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు.
ఇక పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండటం.. హర్మోజ్ జలసంధి ద్వారా సుమారు 30 నౌకలు ప్రయాణించినట్లు రికార్డయ్యింది. దీంతో క్రూడాయిల్ ధరలు మార్కెట్లో స్వల్పంగా తగ్గుతున్నాయి. అమెరికాలో ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీరేట్లు పెంచితే బంగారం ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికితో తోడు ఏప్రిల్ కు సంబంధించి అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగింది. దీని ప్రధాన కారణం ఆయిల్ ధరలు పెరగడమని చెప్పాలి. ఒక వేళ ఇరాన్ సంక్షోభం పరిష్కారం కానట్లయితే బంగారం ధరలు మరింత తగ్గే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. సంక్షోభం కొనసాగితే క్రూడాయిల్ ధరలు పెరుగుతాయి. అప్పుడు ప్రపంచ దేశాలు ఎక్కువ డాలర్లను ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకుంటుంది. దీంతో డాలర్లకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను ట్రెజరీ బాండ్స్ లో పెట్టేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. బంగారం నుంచి పెట్టుబడులు బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి బంగారం ధరలు తగ్గే వీలుంటుందను నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి