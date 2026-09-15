/పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. తగ్గిన బంగారం ధరలు..!!

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు భారీ గుడ్ న్యూస్. దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు మంగళవారం తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని మార్పులు, స్థానిక డిమాండ్ వంటి కారణాలతో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప క్షీణత నమోదు అయ్యింది. వెండి ధర కూడా అదే బాటలో పయనించి స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టింది.
నేడు సెప్టెంబర్ 15వ సోమారం ధరలు చూస్తే.. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, గుంటూరు, తిరుపతి వంటి ప్రధాన నగరాల్లో పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ. 1,54,080 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల గోల్డ్ ధర రూ. 1, 41, 240గా ఉంది. 18 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ. 1,15,560 వద్ద నమోదు అయ్యింది.
దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల్లోనూ దాదాపుగా ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ముంబై, కోల్ కతా, చెన్నై నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,54,080 గా ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మాత్రం స్వల్పంగా అధికంగా రూ. 1,54,230 దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరల్లోనూ స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. కిలో వెండిపై రూ. 100 తగ్గింది. ప్రస్తుతం ధర రూ. 2,44,900గా ఉంది. అయితే స్థానిక పన్నులు, మేకింగ్ ఛార్జీల ఆధారంగా ఈ ధరల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. కొనుగోలుదారులు స్థానిక జ్యువెల్లరీ దుకాణాల్లో ధరలను సరిచూసుకుని కొనుగోలు చేయడం మంచిది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి