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పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. తగ్గిన బంగారం ధరలు..!!

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు భారీ గుడ్ న్యూస్. దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు మంగళవారం తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని మార్పులు, స్థానిక డిమాండ్ వంటి కారణాలతో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప క్షీణత నమోదు అయ్యింది. వెండి ధర కూడా అదే బాటలో పయనించి స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 15, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:26 AM IST
పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. తగ్గిన బంగారం ధరలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. తగ్గిన బంగారం ధరలు..!!
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