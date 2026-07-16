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పతనమవుతున్న బంగారం ధరలు.. జులై 16వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతున్నాయి. నేడు జులై 16వ తేదీ గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు చూస్తే.. 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,41,937 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,31,207 పలుకుతుంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,25,199 పలుకుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 16, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:51 AM IST
పతనమవుతున్న బంగారం ధరలు.. జులై 16వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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