/పతనమవుతున్న బంగారం ధరలు.. జులై 16వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. గరిష్ట స్థాయిల నుంచి భారీగా దిగివస్తోంది. నేడు జూన్ 16వ తేదీ గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పడిపోయాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో ఈ రెండు విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గాయి. వెండి ఫ్యూచర్స్ రూ. 2,100 మేర పడిపోవడంతో.. ఈ విలువైన లోహం దాని గరిష్ట స్థాయిల కంటే కూడా చౌకగా మారింది. మరోవైపు.. 10 గ్రాముల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర రూ. 1.40 లక్షలకు పడిపోయింది. 1 కిలో వెండి ధర ఇప్పుడు దాని గరిష్ట స్థాయిల నుండి రూ. 1.98 లక్షలు తగ్గింది.
వెండి ధర రోజురోజుకూ చౌకగా మారుతోంది. జనవరిలో తన రికార్డులన్నింటినీ బద్దలు కొడుతూ, వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర తొలిసారిగా రూ. 4 లక్షల చారిత్రక స్థాయిని దాటింది, కానీ ఆ తర్వాత నిరంతర పతనం (గరిష్ట స్థాయి నుండి వెండి ధర పతనం) కనిపించింది. MCX ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో వెండి జీవితకాల గరిష్ట స్థాయి రూ. 4,20,048, దీనిని అది జనవరి 29న తాకింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కిలో వెండి రూ. 1,98,984 అంత చౌకగా లభిస్తోంది.
బుధవారం కమోడిటీ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 221,064కు పడిపోయాయి. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన గడువు ముగియనున్న వెండి, ముందు రోజు ట్రేడింగ్ ముగింపు ధర అయిన కిలోకు రూ. 223,189తో పోలిస్తే కిలోకు రూ. 2,125 మేర తగ్గింది. మార్కెట్ ప్రారంభమైన వెంటనే బంగారం ధర ఎంతగా తగ్గిపోయిందంటే, ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో వెండి మాత్రమే కాకుండా బంగారం కూడా పడిపోయింది. గత ట్రేడింగ్ రోజున, MCXలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర తగ్గి రూ. 1,42,257 వద్ద ముగిసింది. కానీ బుధవారం మార్కెట్ ప్రారంభమైన వెంటనే, దాని ధర కుప్పకూలి 10 గ్రాములకు రూ. 1,40,740కి పడిపోయింది. ఈ విధంగా చూస్తే, ఒక్క దెబ్బతో ఈ విలువైన పసుపు లోహం ధర రూ. 1517 మేర తగ్గిపోయింది.వెండి లాగే, బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర కూడా 2026 జనవరి చివరి వారంలో తొలిసారిగా రూ. 2 లక్షలు దాటింది. దీంతో, ఈ విలువైన పసుపు లోహం ఇప్పుడు 10 గ్రాములకు రూ. 60,000 మేర చౌకగా మారింది.
జూలై నెలలో ఇప్పటివరకు కమోడిటీ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలలో వచ్చిన మార్పు గురించి మాట్లాడుకుంటే, జూలై 1 నుండి జూలై 15 వరకు గల 10 ట్రేడింగ్ రోజులలో, 1 కిలో వెండి ధర రూ. 2,30,384 నుండి రూ. 2,21,064 కు పడిపోయింది. అంటే, కిలో వెండి ధర రూ. 9,320 మేర తగ్గింది. మరోవైపు, 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,44,430 నుండి రూ. 3690 మేర తగ్గింది. పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు పెట్టుబడిదారులకు గణనీయమైన లాభాలను తెచ్చిపెట్టాయి. ఇప్పుడు ధరలు తగ్గుతుండటంతో, పెట్టుబడిదారులు లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారని నిపుణులు అంటున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారికి మంచి సమయమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఆషాఢ మాసం ప్రారంభం కావడంతో, ఆభరణాల దుకాణాలు కూలీ ఛార్జీలు, వృధాపై తగ్గింపులను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. తత్ఫలితంగా, బంగారు ఆభరణాల ధరలు తగ్గుతాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ సంవత్సరం బంగారానికి డిమాండ్ పెరుగుతుందని ఆభరణాల దుకాణాలు ఆశిస్తున్నాయి. ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున వినియోగదారులు ఎక్కువ పరిమాణంలో కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపవచ్చని కూడా వారు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు, బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టే వారు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారని నిపుణులు అంటున్నారు.
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