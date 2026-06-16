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  • /Gold Rate Today: గోల్డ్, సిల్వర్ కు మళ్లీ డిమాండ్.. జూన్ 16వ తేదీ మంగళవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో 10గ్రాముల ధర ఎంతంటే..?

Gold Rate Today: గోల్డ్, సిల్వర్ కు మళ్లీ డిమాండ్.. జూన్ 16వ తేదీ మంగళవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో 10గ్రాముల ధర ఎంతంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గినట్లే తగ్గి మళ్ళీ పెరగడం ప్రారంభించాయి. జూన్ 16వ తేదీ పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,49,843 పలుకుతున్నట్టు చూడవచ్చు. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,37,354 పలుకుతోంది. ఒక కేజీ వెండి ధర రూ. 2,50,700 పలుకుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 16, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:50 AM IST
Gold Rate Today: గోల్డ్, సిల్వర్ కు మళ్లీ డిమాండ్.. జూన్ 16వ తేదీ మంగళవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో 10గ్రాముల ధర ఎంతంటే..?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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జూన్ 16వ తేదీ మంగళవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో 10గ్రాముల ధర ఎంతంటే..?
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