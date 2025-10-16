Gold Rate Today: అమెరికా, చైనా కొట్టుకు చావండి.. మీ వల్ల బంగారం ధరలు పెరుగుతుంటే నొప్పి మా లాంటి వాళ్లకే.. అక్టోబర్ 16వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: దీపావళి పండగ దగ్గర పడుతోంది. ఈ పుణ్యకాలంలో చాలామంది బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడాన్ని శుభప్రదంగా భావిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ధన్తేరాస్ (ధన త్రయోదశి) నాడు బంగారం కొనడం ఆర్థిక శ్రేయస్సు, అదృష్టానికి సంకేతమని విశ్వసిస్తుంటారు. దీంతో జ్యువెలరీ షాపుల్లో కొనుగోలు ఉత్సాహం పెరుగుతోంది. ఇదే కారణంగా మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగి, ధరలు కూడా ఎగబాకుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు కొత్త గరిష్టాలను తాకుతున్నాయి. భారత మార్కెట్లోనూ అదే ప్రభావం కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని నెలలుగా ప్రతి రోజూ కొంచెం కొంచెం పెరుగుతూ బంగారం రేట్లు చరిత్రాత్మక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. పండుగల సీజన్లో ఈ పెరుగుదల కొనసాగవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మహిళలు పండుగలతో పాటు వివాహాలు, శుభకార్యాలు, వేడుకల సందర్భాల్లో కూడా కొత్త ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడాన్ని ఇష్టపడతారు. దీంతో గోల్డ్ జ్యువెలరీ మార్కెట్లో సీజనల్ బూమ్ కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాది ప్రత్యేకంగా బంగారంలో పెట్టుబడులు పెట్టే వారి సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరిగింది.
ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనా ఉత్పత్తులపై అదనంగా 100 శాతం సుంకాలు విధించడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాణిజ్య అనిశ్చితి పెరిగింది. రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం భయాలు తిరిగి తలెత్తాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన ఆస్తిగా బంగారాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. దాంతో గోల్డ్ ధరలు మరింత ఎగబాకుతున్నాయి. ఇక మరోవైపు, యూఎస్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించాలన్న ట్రంప్ ఒత్తిడి కూడా బంగారానికి దోహదమవుతోంది. వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే కరెన్సీ బలహీనమవుతుంది. బంగారానికి ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. ఇదే ఇప్పుడు జరుగుతోంది.
గురువారం నాటికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకి $4,140 వద్ద ఉంది. ఇది గోల్డ్ ధరలకు కొత్త రికార్డు అని చెప్పవచ్చు. అలాగే సిల్వర్ ధర కూడా ఔన్సుకి $53 దాటింది. ఒక్కరోజులోనే 7వేల రూపాయలు పెరిగింది. భారత కరెన్సీ విషయానికొస్తే, డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ రూ. 88.70 వద్ద నిలిచింది. రూపాయి బలహీనత కూడా బంగారం ధరల పెరుగుదలకు మరొక కారణమని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుత గ్లోబల్ పరిస్థితులు, వాణిజ్య అనిశ్చితి, పండగ డిమాండ్ ఇవన్నీ కలిపి బంగారంపై మంచి ఉత్సాహం తెచ్చాయని చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు మార్కెట్ ట్రెండ్, వడ్డీ రేట్ల మార్పులు, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు గమనించడం అవసరమని చెబుతున్నారు.
