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ఫెడ్ నుంచి శుభవార్త.. తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today:  అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు కీలక వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందన్న అంచనాలతో బంగారం ధరలు దేశీయ మార్కెట్లో అలాగే అంతర్జాతీయంగా భారీగా ధరలు దిగివస్తున్నాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం ఫెడ్ నుంచి ప్రకటన బుధవారం అర్థరాత్రి 12గంటలకు వస్తుంది. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచినట్లయితే బంగారం ధరలు మరింత పతనం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నేడు సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 16, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:53 AM IST
ఫెడ్ నుంచి శుభవార్త.. తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఫెడ్ నుంచి శుభవార్త.. తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
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