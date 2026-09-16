/ఫెడ్ నుంచి శుభవార్త.. తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు శుభవార్త. బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుతున్నాయి. ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ వారం సోమవారం ధరలు స్థిరంగా ఉండగా, మంగళవారం, బుధవారాల్లో తగ్గాయి. సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ ఉదయం అంతర్జాతీయ, దేశీయ ధరలు పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ బంగారం ధరలు ముందు రోజు ఔన్సుకు $4,300 కంటే ఎక్కువగా ఉండగా, ఇప్పుడు $4,280 వద్ద ఉన్నాయి. వెండి ధరలు కూడా పడిపోయి, $63.70, $63.70 మధ్య హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరలకు అనుగుణంగా దేశీయ ధరలు కూడా తగ్గాయి. ముంబైలో, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ప్రస్తుతం 10 గ్రాములకు రూ. 1,40,400 కాగా, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.1,53,170గా ఉంది. చెన్నై, కోల్కతా, బెంగళూరు వంటి ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో కూడా ఇదే విధమైన ధరలు ఉన్నాయి. అయితే, ఢిల్లీలో ధరలు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,40,550 కాగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,40,550, రూ. 1,53,320గా ఉంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరలు తగ్గడం వల్ల హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గాయి. సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ ఉదయం 7:30 గంటలకు ఇక్కడ 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.1,40,400గా ఉంది. అంతకు ముందు రోజు ఇది రూ.450 మేర తగ్గింది.
మరోవైపు, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.920 మేర తగ్గి, ప్రస్తుతం 10 గ్రాములకు రూ.1,53,170గా ఉంది. అంతకు ముందు రోజు ఇది రూ.490 మేర తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరల ఆధారంగా, ఉదయం 10 గంటల తర్వాత ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ బంగారం ధర తగ్గినప్పటికీ, వెండి ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2.50 లక్షలు.
బంగారం ధరలు ఎందుకు పడిపోతున్నాయి?
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సెప్టెంబర్ 16వ తేదీన (బుధవారం) అర్ధరాత్రి 12:00 గంటలకు కీలక వడ్డీ రేట్లను ప్రకటించనుంది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం దృష్ట్యా, ఈసారి వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో, యూఎస్ డాలర్కు డిమాండ్ మరియు బాండ్ దిగుబడులు పెరిగి, బంగారం ఆకర్షణ తగ్గుతుంది. ఒకవేళ ఫెడ్ నిజంగా వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు మరింత పడిపోతాయనే ఏకాభిప్రాయం ఉంది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, సెంట్రల్ బ్యాంకుల నిర్ణయాలు మరియు ప్రకటనలు, రూపాయి హెచ్చుతగ్గులు, మరియు ముడి చమురు ధరలు బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే కీలక అంశాలు.
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