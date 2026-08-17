Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /శ్రావణ సోమవారం భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 17వ తేదీ ధరలివే..!!

శ్రావణ సోమవారం భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 17వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు, సోమవారం, ఆగస్టు 17వ తేదీన బంగారం ధరలు  10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,51,563. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,38,822. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,35,193. బంగారం ధరలను సర్వకాలీన గరిష్టాలతో పోల్చితే, అవి ప్రస్తుతం రూ. 30,000 తగ్గాయి

Written ByBhoomi
Published: Aug 17, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:13 AM IST
శ్రావణ సోమవారం భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 17వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
శ్రావణ సోమవారం భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 17వ తేదీ ధరలివే..!!
2
3
4
5