/శ్రావణ సోమవారం భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 17వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. ఈరోజు, సోమవారం, ఆగస్టు 17వ తేదీన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,51,563. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,38,822. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,35,193. బంగారం ధరలను సర్వకాలీన గరిష్టాలతో పోల్చితే, అవి ప్రస్తుతం రూ. 30,000 తగ్గాయి. అయితే, బంగారం ధరలలో ప్రస్తుత తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ బంగారం ధరలలో తగ్గుదలే. ప్రస్తుతం, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఒక ఔన్సు బంగారం ధర $4,370గా ఉంది. అయితే, అంతర్జాతీయ బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం, పెట్టుబడిదారులు లాభాలను ఆర్జించడానికి తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకోవడమే. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. అయితే, ప్రస్తుత పరిస్థితులలో, పెట్టుబడిదారులు లాభాలను తీసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు, అందుకే బంగారం ధర పడిపోయింది.
శ్రావణ మాసంలో బంగారం ధరలు తగ్గుదల:
భారతీయులు అత్యంత పవిత్రమైన మాసంగా భావించే శ్రావణ మాసంలో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గడం ఒక రకంగా ఊరట కలిగించే విషయం. ఈ మాసం ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్, ఈ సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో వివాహాలు జరుగుతాయి. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలు బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తారు. అయితే, ఇటీవల ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో, బంగారు ఆభరణాలు కొనడానికి చాలా డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ధరలు తగ్గడం బంగారం కొనాలనుకునే వారికి కొంత ఊరటనిస్తుంది. మరోవైపు, డాలర్ కొద్దిగా బలపడటం వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇక్కడి నుంచి బంగారం ధర తగ్గుతుందా లేక పెరుగుతుందా?
ప్రస్తుత పరిస్థితి బంగారం ధరలు తగ్గడానికి దారితీస్తుందా లేక పెరగడానికి దారితీస్తుందా అనే దానిపై చాలా మందిలో సందేహాలు ఉన్నాయి. అయితే, పలు ప్రధాన అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఇటీవల విడుదల చేసిన బ్రోకరేజ్ నివేదికలు ఈ స్థాయి నుంచి బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధం నేపథ్యంలో, బంగారం ధర ప్రస్తుత స్థాయిల నుండి పెరిగే అవకాశం ఉందని, అలాగే ముడి చమురు ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని, అదే సమయంలో డాలర్ విలువ కూడా క్షీణించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇలా జరిగితే, డాలర్ విలువ తగ్గడంతో, అమెరికా జారీ చేసిన ట్రెజరీ బాండ్లపై రాబడులు కూడా తగ్గుతాయి. అప్పుడు పెట్టుబడిదారులు ట్రెజరీ బాండ్ల నుండి తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుని, వాటిని బంగారంలో తిరిగి పెట్టుబడి పెడతారు. ఈ కారణంగానే, భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని సుప్రసిద్ధ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జేపీ మోర్గాన్ గ్లోబల్ రీసెర్చ్ పేర్కొంది.
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