/భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. జులై 17వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుతుండటంతో, బంగారం ప్రియులకు ఊరట లభించిందని చెప్పాలి. నేడు జులై 17వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. 10 గ్రాముల 24, 22, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 10 తగ్గింది. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,43,280 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,31,340 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,07,460 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 100 గ్రాముల వెండి ధర రూ. 23,490 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 2,34,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
ముఖ్యంగా, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ జారీ చేసిన 10 సంవత్సరాల ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులలో వచ్చిన భారీ పెరుగుదల బంగారంపై ఒత్తిడిని పెంచింది. అంతేకాకుండా, డాలర్ 0.3శాతం బలపడటం బంగారం ధరల తగ్గుదలకు మరింత దోహదపడింది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ వడ్డీ రేట్లను పెంచాలని యోచిస్తున్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజా గణాంకాల ప్రకారం, జూన్లో అమెరికా వినియోగదారుల ద్రవ్యోల్బణం తగ్గింది. ఉత్పత్తిదారుల ధరల సూచీ (పీపీఐ) కూడా తగ్గింది. ఈ నేపథ్యంలో, సీఎంఈ ఫెడరల్ వాచ్ టూల్ను ఉపయోగించిన వారిలో 55శాతం మంది, ఫెడరల్ రిజర్వ్ సెప్టెంబర్లో వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇది బంగారం ధరలలో ఆకస్మిక తగ్గుదలకు దారితీసింది.
వరుసగా రెండో రోజు కూడా బంగారం ధరలు 4,000డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయాయి. దీనితో పాటు, అంతర్జాతీయ బంగారం ధరల తగ్గుదల దేశీయ మార్కెట్లో కూడా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర రూ.1.40 లక్షలకు పడిపోవడంతో, బంగారం ప్రియులు సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్పవచ్చు. చాలా కాలంగా బంగారం ధరలు తగ్గుతుండటం, పైగా ఇది ఆషాఢ మాసం కావడం వల్ల ఆభరణాల అమ్మకాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని దుకాణ యజమానులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆషాఢం తర్వాత వచ్చే శ్రావణ మాసంలో వివాహాల సీజన్ ప్రారంభమవుతుంది. ధరలు తక్కువగా ఉన్నందున, చాలా మంది వినియోగదారులు ఇప్పుడు బంగారం కొనడమే మంచిదని భావించవచ్చని బంగారు దుకాణాల యజమానులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ఇవే ప్రధాన కారణాలు. బంగారం ధరలు ఇంకా ఎంత తగ్గుతాయో వేచి చూడాలి.
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