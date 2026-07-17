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భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. జులై 17వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు ఊరట లభించేలా పసిడి ధరలు మళ్లీ తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. నేడు జూలై 17వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు.  10 గ్రాముల 24, 22, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 10 మేర తగ్గింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 17, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:02 AM IST
భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. జులై 17వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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