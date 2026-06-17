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Gold Rate Today: తులం రూ. 30వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధరలు.. నేడు జూన్ 17వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు వరుసగా పెరుగుతున్నప్పటికీ తులంపై ఇంకా రూ. 30వేలు తక్కువగానే పలుకుతుందని చెప్పాలి. నేడు జూన్ 17వ తేదీ బుధవారం ధరలు చూస్తే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1, 54,950 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ ధర రూ. 1, 39, 200 పలుకుతోంది. ఇక కిలో వెండి ధర విషయానికి వస్తే రూ. 2,54,020 పలుకుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:45 AM IST
Gold Rate Today: తులం రూ. 30వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధరలు.. నేడు జూన్ 17వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తులం రూ. 30వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధరలు.. నేడు జూన్ 17వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
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