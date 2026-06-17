/Gold Rate Today: తులం రూ. 30వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధరలు.. నేడు జూన్ 17వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు ఈ మధ్య కాలంలో స్వల్పంగా పెరుగుతున్నాయి. మంగళవారం ఉదయం భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు సాయంత్రం వరకు భారీగా తగ్గాయి. అయితే నేడు జూన్ 17వ తేదీ ధరలు చూస్తే ఆల్ టైం గరిష్టానికి రూ. 30వేలు తక్కువగానే పలుకుతున్నాయని చెప్పాలి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1, 54,950 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ ధర రూ. 1, 39, 200 పలుకుతోంది. ఇక కిలో వెండి ధర విషయానికి వస్తే రూ. 2,54,020 పలుకుతోంది.
బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరగడమే అని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా అమెరికా ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందంతో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణ భయాలు తగ్గాయి. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4338 డాలర్లు పలుకుతుంది. మరోవైపు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు ఈ ఏడాది వడ్డీ రేటులను పెంచే ఛాన్స్ ఉందన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ అమెరికా వడ్డీ రేట్లు పెంచినట్లయితే బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
ఎందుకంటే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు పెంచింది అంటే డాలర్ విలువ భారీగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు బంగారం ధరలు తగ్గిపోతాయి. అయితే డిసెంబర్ నెలలో వడ్డీ రేట్లు పెంచే ఛాన్స్ ఉందన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అప్పటివరకు పలు కారణాల వల్ల బంగారం ధరలు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ముఖ్యంగా అమెరికా శాంతి ఒప్పందం వల్ల ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా మార్కెట్లో తగ్గాయి దాదాపు 3 నెలల తర్వాత ఒక బ్యారెల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 800 దిగువకు పడిపోయింది. గతంలో ఇది 110 డాలర్లుగా ఉండేది.
తాజాగా మూసివేసిన స్ట్రైట్ అఫ్ హార్మోజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచేందుకు అమెరికాతో ఇరాన్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇరుదేశాలు 60 రోజుల పాటు కాల్పుల విరమణను పొడిగించడానికి అంగీకరించాయి. అయితే బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే మరో ముఖ్య అంశం వచ్చేవారం అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు సమావేశం అవుతుంది. ఇందులో కొత్త చైర్మన్ కెవిన్ ఆధ్వర్యంలో జరగనున్న మొదటి సమావేశం ఇదే కావడంతో ఈసారి వడ్డీ రేట్లు పెంచుతారు అన్న ఊహాగానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మరి దీని మీద ఫెడరల్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో ముందు తేలిపోతుంది. మరోవైపు బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్లో కూడా పసిడి ఆభరణాలకు భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడింది.
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