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అమెరికా తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో భారీగా పడిపోయిన పసిడి ధర.. సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today:  బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. పసిడి ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. అమెరికా ఫెడ్  కీలక వడ్డీ రేట్లను పెంచడంతో పసిడి ధరలు దిగివచ్చాయి. భారత్ లో మాత్రం ఈ ప్రభావం ఉదయం 10గంటల తర్వాత కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం దేశీయం, అంతర్జాతీయంగా సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 17, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:36 AM IST
అమెరికా తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో భారీగా పడిపోయిన పసిడి ధర.. సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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