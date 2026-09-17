/అమెరికా తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో భారీగా పడిపోయిన పసిడి ధర.. సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఇటీవలి రోజుల్లో బంగారం ధరలు గణనీయమైన హెచ్చుతగ్గులకు గురయ్యాయని గమనించాలి. అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి, పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు, ద్రవ్యోల్బణం.. సెంట్రల్ బ్యాంకుల నిర్ణయాలు వంటి వివిధ అంశాలు ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అయితే, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకున్న ఒక కీలక నిర్ణయం కారణంగా బంగారం ధరలు ఇప్పుడు వేగంగా పడిపోతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 16వ తేదీన భారత కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 11:30 గంటలకు, అది 25 బేసిస్ పాయింట్ల వడ్డీ రేటు పెంపును ప్రకటించింది. దీంతో వడ్డీ రేట్లు 3.75-4శాతానికి చేరాయి. ఈలోగా, దాదాపు మూడేళ్ల తర్వాత ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు యూఎస్ బాండ్లను, డాలర్ను బలోపేతం చేసి, బంగారంపై ఒత్తిడిని పెంచింది. ఫలితంగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ముందు రోజుతో పోలిస్తే వేగంగా పడిపోయాయి. ముందు రోజు స్పాట్ గోల్డ్ రేటు ఔన్సుకు $4340 ఉండగా, సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ ఉదయం ఈ వార్త రాసే సమయానికి అది $4270కి పడిపోయింది. వెండి ధరలు కూడా $64.50 నుండి $63కి పడిపోయాయి. భారత మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం తగ్గుతున్నప్పటికీ, ఉదయం 10 గంటల తర్వాత మరింత తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
దేశంలోని ప్రధాన మెట్రో నగరాలను పరిశీలిస్తే, ముంబైలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 250 పెరిగి రూ.1,40,650కి చేరింది. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.270 పెరిగి రూ.1,53,440కి చేరింది. చెన్నై, కోల్కతా, బెంగళూరులలో కూడా ఇలాంటి ధరలే నెలకొని ఉన్నాయి. మరోవైపు, ఢిల్లీలో ధరలు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. స్థానిక పన్నులు, ఇతర అంశాలు ఈ అధిక ధరలకు దోహదపడుతున్నాయి. 22, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు వరుసగా రూ.1,40,800,రూ.1,53,590గా ఉన్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల ధరలను పరిశీలిస్తే, హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం తాజా ధర 10 గ్రాములకు రూ.250 పెరిగి రూ.1,40,650కి చేరింది. ముందు రోజు రూ.920 తగ్గిన 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర, రూ.270 పెరిగి రూ.1,53,440కి చేరింది. వెండి ధరలు కిలోకు రూ.2.50 లక్షల వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయి. గత ఐదు రోజులుగా ఈ ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తెలుగు ప్రాంతంలోని ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖపట్నంలో కూడా ఇలాంటి ధరలే కొనసాగుతున్నాయి.
బంగారం ధరలను ఏవి ప్రభావితం చేస్తాయి?
ప్రపంచంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనాల్లో ఒకటైన బంగారాన్ని అనేక అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి.
మొదటిది, అమెరికన్ డాలర్. డాలర్ విలువ పెరిగితే, బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి. డాలర్ విలువ తగ్గితే, బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి.
అదేవిధంగా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బాండ్ల రాబడి పెరుగుతుంది, కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని అమ్మి బాండ్లలో పెట్టుబడి పెడతారు. ఫలితంగా, బంగారం ఆకర్షణ తగ్గి, దాని ధరలు పడిపోతాయి. అంతేకాకుండా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తే, బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. మరోవైపు, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే, కరెన్సీ విలువ తగ్గుతుంది. ప్రజలు తమ డబ్బు విలువను కాపాడుకోవడానికి బంగారంలో పెట్టుబడి పెడతారు, దీనివల్ల బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి.
ఇతర రాజకీయ, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు.. సంక్షోభాలు బంగారాన్ని ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా మారుస్తాయి. ఇది కూడా బంగారం ధరను పెంచుతుంది.
కేంద్ర బ్యాంకులు విదేశీ మారక నిల్వల కోసం పెద్ద మొత్తంలో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తే, అప్పుడు కూడా ధర పెరుగుతుంది.
దీనికి తోడు, రూపాయి విలువలో హెచ్చుతగ్గులు.. దిగుమతి సుంకాలు కూడా బంగారం ధరలలో మార్పుకు ప్రధాన కారణాలు.
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