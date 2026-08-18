/తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. ఆగస్టు 18వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు.. మంగళవారం, ఆగస్టు 18వ తేదీన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,54,425. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,42,700. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,43,000. నిన్నటితో పోలిస్తే బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు రూ.600 తగ్గాయి. గత వారం బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, అవి క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని మార్పులేనని నిపుణులు అంటున్నారు.
ఈలోగా, బంగారం ధరల పెరుగుదలకు గల ప్రధాన కారణాలను పరిశీలిద్దాం. ప్రత్యేకంగా, ఇటీవల విడుదలైన అమెరికా ఆర్థిక గణాంకాలు బలహీనంగా ఉండటం.. ఫెడరల్ రిజర్వ్ కఠినమైన ద్రవ్య విధానాన్ని అవలంబిస్తుందనే అంచనాలు తగ్గడం దీనికి కారణం. డాలర్ బలహీనపడటం వంటి అంశాలు కూడా బంగారం ధరల పెరుగుదలకు దోహదపడుతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. గత వారం అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, బలహీనమైన ఉపాధి, రిటైల్ అమ్మకాల గణాంకాలతో పాటు, మరింత ద్రవ్య కఠినతరంపై అంచనాలను తగ్గించాయి. ఇది డాలర్పై ఒత్తిడిని పెంచింది. ఫలితంగా, బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలకు డిమాండ్ పెరిగింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరిగాయి. స్పాట్ బంగారం ధరలు 0.48% పెరిగి ఔన్సుకు (31.2 గ్రాములు) $4,397 కు చేరాయి. వెండి ధరలు 1% పెరిగి ఔన్సుకు $65.58 కు చేరాయి. డాలర్ బలహీనంగా ఉండటం, చమురు ధరలు తక్కువగా ఉండటం వల్లే బంగారం ధరలు పెరిగాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్పై మరిన్ని ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. 2018 నుండి ఇరాన్ ఓడరేవుల దిగ్బంధంతో సహా సుమారు 2,200 ఆంక్షలు అమలులో ఉన్నాయి. వడ్డీ రేట్లపై అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు వైఖరి, బులియన్ ధరల భవిష్యత్ దిశపై మరింత సమాచారం కోసం మార్కెట్లు ఈ వారం జరిగే ఫెడరల్ రిజర్వ్ FOMC సమావేశాన్ని నిశితంగా గమనిస్తాయి.
శ్రావణ మాసంలో బంగారం ధర ఎటువైపు ఉంది?
భారతీయులకు అత్యంత పవిత్రమైన శ్రావణ మాసంలో బంగారం ధరలు పెరగడం బంగారం ప్రియులకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే బంగారం ధర సుమారు 70% పెరిగినట్లు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. అయినప్పటికీ, బంగారం ధరలు ఇప్పటికీ సర్వకాలిక రికార్డు స్థాయి కంటే సుమారు 30,000 రూపాయలు తక్కువగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అయితే, పెరుగుతున్న బంగారం ధరల కారణంగా మసిరిలో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ఈ పరిణామం ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు.
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