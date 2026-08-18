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తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. ఆగస్టు 18వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఆగస్టు 18వ తేదీన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,54,425. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,42,700. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,43,000. నిన్నటితో పోలిస్తే బులియన్ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు రూ.600 తగ్గాయి

Written ByBhoomi
Published: Aug 18, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:06 AM IST
తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. ఆగస్టు 18వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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