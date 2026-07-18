Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /భారీగా పతనం అవుతున్న బంగారం ధర.. జులై 18వ తేదీ ధరలివే..!!

భారీగా పతనం అవుతున్న బంగారం ధర.. జులై 18వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ, భౌగోళిక, రాజకీయ కారణాల నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. శనివారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,43,5290గా ఉండగా..22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ఆర్నమెంట్ ధర రూ. 1,30,640 పలుకుతోంది. హైదరాబాద్ విజయవాడలో వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. కిలో వెండి ధర రూ. 2,34,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 18, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:41 AM IST
భారీగా పతనం అవుతున్న బంగారం ధర.. జులై 18వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
భారీగా పతనం అవుతున్న బంగారం ధర.. జులై 18వ తేదీ ధరలివే..!!
Gold prices2 min ago
2
Anna Lezhneva21 min ago
3
Sarath Chandra Naidu1 hr ago
4
Balochistan2 hrs ago
5
Sir Garfield SobersJul 17