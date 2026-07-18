/భారీగా పతనం అవుతున్న బంగారం ధర.. జులై 18వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతూనే ఉన్నాయి.శనివారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,43,5290గా ఉండగా..22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ఆర్నమెంట్ ధర రూ. 1,30,640 పలుకుతోంది. హైదరాబాద్ విజయవాడలో వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. కిలో వెండి ధర రూ. 2,35,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశాన్నంటుతున్న వెండి ధరలు ఇప్పుడు కొద్దిగా తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించింది. తాజా ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 5,000 మేర తగ్గింది. ఈ తగ్గుదలతో, హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 2,35,000 (ప్లస్ జీఎస్టీ)గా ఉంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని ఆర్థిక పరిణామాలు, బాండ్ల హెచ్చుతగ్గులు, బలపడుతున్న డాలర్ సూచీ వంటి సాంకేతిక కారణాల వల్ల దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో ఈ తగ్గుదల చోటుచేసుకుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. గత నెల మార్కెట్ సరళితో పోలిస్తే, జూలైలో ఇప్పటివరకు వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ముఖ్యంగా, ఈ నెలలో ఇప్పటివరకు కిలో వెండి ధర సుమారుగా 4.08శాతం మేర తగ్గింది. ఈలోగా, జూలై 3న బులియన్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అత్యధిక స్థాయికి చేరుకున్న ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 260,000 మేర పడిపోయింది. ప్రస్తుత ధర ఆ రికార్డు ధరల కంటే సుమారు రూ. 25,000 తక్కువగా ఉంది. రాబోయే పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, వెండి ధరలలో ఈ భారీ తగ్గుదల సగటు మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు, ఆభరణాల ప్రియులకు ఒక మంచి పెట్టుబడి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.
ముఖ్యంగా, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ జారీ చేసిన 10 సంవత్సరాల ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులలో వచ్చిన భారీ పెరుగుదల బంగారంపై ఒత్తిడిని పెంచింది. అంతేకాకుండా, డాలర్ 0.3శాతం బలపడటం కూడా బంగారం ధరల తగ్గుదలకు మరింత దోహదపడింది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే ఆలోచనలో ఉన్నారని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజా గణాంకాల ప్రకారం, జూన్లో యూఎస్ వినియోగదారుల ద్రవ్యోల్బణం తగ్గింది. ఉత్పత్తిదారుల ధరల సూచీ (పీపీఐ) కూడా తగ్గింది. ఈ నేపథ్యంలో, సీఎంఈ ఫెడరల్ వాచ్ టూల్ను ఉపయోగించిన వారిలో 55శాతం మంది, ఫెడరల్ రిజర్వ్ సెప్టెంబర్లో వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇది బంగారం ధరలలో ఆకస్మిక తగ్గుదలకు దారితీసింది.
వరుసగా రెండో రోజు కూడా బంగారం ధరలు 4,000డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయాయి. దీనితో పాటు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పడుతుండగా, దేశీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరల తగ్గుదల అంచనా వేయబడుతోంది. దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర రూ.1.40 లక్షలకు పడిపోవడంతో, బంగారం ప్రియులు సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్పవచ్చు. కొంతకాలంగా బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టడం, ఇది ఆషాఢ మాసం కావడం వల్ల ఆభరణాల అమ్మకాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని దుకాణ యజమానులు భావిస్తున్నారు. ఆషాఢ మాసం తర్వాత శ్రావణ మాసంలో పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కావడమే దీనికి కారణం. ధర తక్కువగా ఉండటం వల్ల చాలా మంది వినియోగదారులు ఇప్పుడు బంగారం కొనడమే మంచిదని భావించవచ్చని బంగారు దుకాణాల యజమానులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ఇవే ప్రధాన కారణాలు అని చెప్పాలి. భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు ఎంత తగ్గుతాయో వేచి చూడాలి.
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