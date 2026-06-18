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  • /Gold Rate Today: యూఎస్ ఫెడరల్ తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం.. జూన్ 18వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: యూఎస్ ఫెడరల్ తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం.. జూన్ 18వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు గత రెండు మూడు రోజులుగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. గత వారం రోజులుగా భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. నేడు జూన్ 18వ తేదీ గురువారం బంగారం వెండి ధరలు చూసినట్లయితే.. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,55,740 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1, 38, 950 పలుకుతోంది. కిలో వెండి  ధర రూ.  2,55,950 పలుకుతోంది.  తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో దాదాపుగా ఇవే ధరలు పలుకుతున్నాయి. నగరాలను బట్టి కాస్త తేడా ఉండే అవకాశం ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 18, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:42 AM IST
Gold Rate Today: యూఎస్ ఫెడరల్ తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం.. జూన్ 18వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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యూఎస్ ఫెడరల్ తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం
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