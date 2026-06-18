/Gold Rate Today: యూఎస్ ఫెడరల్ తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం.. జూన్ 18వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు నేడు జూన్ 18వ తేదీ గురువారం ఎలా ఉన్నాయంటే.. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,55,740 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1, 38, 950 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,55,950 పలుకుతోంది. బుధవారం ధరలతో పోల్చి చూస్తే బంగారం ధర కొంచెం తగ్గినట్లుగా చెప్పవచ్చు.
తాజాగా పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేసే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు తాజాగా వడ్డీ రేట్లు నిర్ణయించారు. అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంకు అయినా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు మార్చకుండా స్థిరంగా ఉంచాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో బంగారం ధరలు నెమ్మదిగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయని చెప్పాలి. ఫెడరల్ రిజర్వు చైర్మన్ కెవిన్ వాష్ నేత్రుత్వంలో జరిగిన మొదటి పాలసీ భేటీలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీరేట్లు స్థిరంగా ఉంచింది. దీంతో బంగారం ధరలు మళ్ళీ తగ్గు ముఖం . స్పాట్ బంగారం ధర అమెరికా మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ ఈ రోజు 4285 డాలర్ల వద్ద పలుకుతుంది. అంతేకాదు ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ కీలక వడ్డీరేట్లను 3.50 నుంచి 3.75శాతం మధ్యలోనే ఉంచింది. దీనితో వడ్డీ రేట్లు స్థిరంగా ఉంచిన నేపథ్యంలో పెట్టుబడి దారులు సైతం ప్రస్తుతం అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం వడ్డీ రేట్లు స్థిరంగా ఉంచడమే అని చెప్పాలి. దీంతో అమెరికా డాలర్ రేట్ కూడా డిమాండ్ పెరిగింది.
డాలర్ విలువ పెరిగే కొద్దీ బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి. అయితే ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మెటల్స్ ప్రభావం చూపించినప్పటికీ ఇన్వెస్టర్లలో మాత్రం ఆసక్తి నెలకొంది చెప్పాలి. మరోవైపు పెళ్లిగా సీజన్ దగ్గరకు వస్తోంది. జేష్ట మాసం పూర్తయిగా తర్వాత మళ్లీ ఆషాడం వస్తుంది. మరో నెల రోజులకు తర్వాత చాలా పెళ్లిళ్లు ఇతర శుభకార్యాలు షురూ అవుతాయి. ప్రస్తుతం పెళ్లి సీజన్ నడుస్తున్న నేపథ్యంలో బంగారం కు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో ఈ సమయంలోనే ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తే మీ మంచిదని మార్కెట్ నిపుణులు కూడా సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు గోల్డ్ లో పెట్టుబడి పెట్టే వారి సంఖ్య కూడా భారీగాపెరగడంతో గోల్డ్ లో పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్టర్లు దృష్టి సారించారని చెప్పాలి.
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