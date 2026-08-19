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తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. ఆగస్టు 19వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today:  ఆగస్టు 19వ తేదీన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,54,230. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,43,350. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,39,584. నిన్నటి బంగారం ధరలతో పోల్చి చూస్తే, స్వల్ప తగ్గుదల కనిపిస్తుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 19, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:25 AM IST
తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. ఆగస్టు 19వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. ఆగస్టు 19వ తేదీ ధరలివే..!!
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