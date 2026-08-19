/తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. ఆగస్టు 19వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు.. బుధవారం, ఆగస్టు 19వ తేదీన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,54,230. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,43,350. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,39,584. నిన్నటి బంగారం ధరలతో పోల్చి చూస్తే, స్వల్ప తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. శ్రావణ మాసం ప్రారంభమై దాదాపు వారం రోజులు అవుతోంది. ఇది పెళ్లిళ్ల సీజన్ కూడా కావడంతో, ప్రజలు బంగారు ఆభరణాలు కొనడంపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అందువల్ల, బంగారం ధరలలో ఈ స్వల్ప తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు స్వాగతించదగిన ఉపశమనం. అయినప్పటికీ, బంగారం ధరలు ఇప్పటికీ వాటి సర్వకాలిక రికార్డు స్థాయి కంటే సుమారురూ.30,000 తక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే, గత నెల బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఆగస్టు మొదటి వారంలో, బంగారం ధరలు రూ.1.30 లక్షలు తగ్గాయి. కానీ అక్కడి నుండి, అవి మళ్లీ పెరుగుతున్నట్లు మనం చూడవచ్చు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం పరిస్థితి ఇది:
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ను పరిశీలిస్తే, ఒక ఔన్సు బంగారం ధర $4339గా ఉంది. బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ తగ్గడమేనని నిపుణులు అంటున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, గతంతో పోలిస్తే డాలర్ విలువ తగ్గింది. అయితే, ఈ ప్రభావం బంగారంపై కనిపిస్తోందని చెప్పవచ్చు. అయినప్పటికీ, పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరల నేపథ్యంలో డాలర్ విలువ మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా లేదా తగ్గుతాయా అనే దానిపై చాలా మంది సందేహంగా ఉన్నారు.
బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా లేదా పెరుగుతాయా?
సెప్టెంబర్లో జరిగే ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన గత సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచాలని నిర్ణయించింది. ఈసారి వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని చాలా వర్గాలు భావిస్తుండగా, పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటే వడ్డీ రేట్లు స్థిరంగా ఉండవచ్చని లేదా తగ్గవచ్చని కొన్ని వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. బంగారం ధరలు కూడా స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే, బంగారం ధరలు తగ్గుతాయని అంచనా. ఎందుకంటే, ఫెడరల్ వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే, ఫెడరల్ రిజర్వ్ జారీ చేసే యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ల విలువ కూడా పెరిగి, వాటి రాబడులు పెరుగుతాయి. ఫలితంగా, పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను ట్రెజరీ బాండ్ల వైపు మళ్లించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టిన వారు తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది.
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