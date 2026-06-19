/Gold Rate Today: పసిడి రెక్కలు విరిగినట్లేనా? భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు.. జూన్ 19వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు ఎవరూ ఊహించని రీతిలో భారీగా తగ్గుదల నమోదు చేస్తున్నాయి. నేడు జూన్ 19వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు చూసినట్లయితే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఎంసీఎక్స్ లో 4,000 రూపాయిలకు పైగా అంటే దాదాపు 3శాతం మేర తగ్గింది. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,49,700రూపాయలకు పడిపోయింది. వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. వెండి కిలో పై రూ. 13000 తగ్గింది. అంటే 5.30శాతం మేర తగ్గి కిలోకు 2,38,600 కు చేరుకుంది. బులియన్ మార్కెట్లో గురువారం సాయంత్రం ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర దాదాపు 2000 తగ్గి 10 గ్రాములకు 1,48,043కి చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,35,653గా ఉండగా 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,11,070గా నమోదు అయ్యింది.
బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు కూడా భారీగా పడిపోయాయి. వెండి ధర 7500 తగ్గి కిలోకు రూ. 2,40లక్షలకు చేరుకుంది. ప్లాటినం ధరలు కూడా 2700 తగ్గి రూ. 6,0158కి చేరుకుంది. అటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో సైతం బంగారం, వెండి ధరలు పడిపోయాయి. ధరలు ఔన్సుకు 118 డాలర్లు తగ్గి 4,262.95 డాలర్లకు చేరుకుంది. వెండి ధరలు ఔన్సుకు 4.5 డాలర్లు తగ్గి 66.295 డాలర్లకు పడిపోయాయి. బంగారం, వెండి ధరల్లో ఈ కదలిక ఫెడరల్ రిజర్వు రేటు నిర్ణయానికి సంబంధించిందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు అయిన ఫెడరల్ రిజర్వ్ జూన్ 2026 సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఫెడరల్ ఫండ్స్ రేటు 3.5శాతం నుంచి 3.7శాతం వరకు యథాతథంగా ఉంచింది. అయితే నిరంతరం అధికంగా ఉన్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఈ ఏడాది చివరి నాటికి రేటు పెంపునకు అవకాశం ఉందని అధికారులు సూచించారు. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాల కారణంగా బంగారం, వెండి ధరలు తీవ్రంగా పడిపోతున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణంపై మరింత ఆందోళనలను కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో దాన్ని 2శాతం కంటే తక్కువగా ఉంచడంపై దృష్టి సారించామని ఫెడ్ చైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ తెలిపారు.
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు మరోసారి తగ్గుముఖం పడుతున్న నేపథ్యంలో వినియోగదారులు ఈ రేంజ్ వద్ద బంగారం కొనుగోలు చేయాలా వద్దా అనే సందేహంలో ఉన్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం బంగారం ధరలు తగ్గినప్పుడల్లా ముఖ్యంగా మహిళలు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే పసిడి ధర పెరిగినప్పుడు మాత్రంలో బంగారంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని చూస్తుంటారు. బంగారం పెట్టుబడి అనగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది బంగారం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం. అయితే నిజానికి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం కంటే డిజిటల్ గోల్డ్ రూపంలో కానీ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ రూపంలో కానీ డబ్బులను దాచుకుంటే స్థిరమైన పెట్టుబడిగా మారుతుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
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