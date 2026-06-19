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Gold Rate Today: పసిడి రెక్కలు విరిగినట్లేనా? భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు.. జూన్ 19వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ తగ్గుదల నమోదయ్యింది. బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర రూ. 1.50 లక్షల కంటే తక్కువ పడిపోయింది. వెండి ధర అయితే భారీగా పతనం అయ్యింది. కిలో గ్రాము వెండి ధర ఆకస్మాత్తుగా రూ. 13,000 మేర పడిపోయింది. అమెరికా ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందం, ఫెడరల్ రిజర్వు బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచినప్పటికీ  బంగారం వెండి ధరల్లో ఈ తగ్గుదల సంభవించింది. నేడు జూన్ 19వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 19, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:06 AM IST
Gold Rate Today: పసిడి రెక్కలు విరిగినట్లేనా? భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు.. జూన్ 19వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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