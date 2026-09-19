/మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. ఫెడ్ కీలక నిర్ణయం.. తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు, శనివారం, సెప్టెంబర్ 19వ తేదీన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,53,020 పలుకుతోంది. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ 1,41,550 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,42,200 వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గిన తర్వాత మళ్లీ పెరగడం ప్రారంభించాయి. ఈ వారం డాలర్ బలపడటం బంగారం ధరలలో తీవ్రమైన తగ్గుదలకు దారితీసినప్పటికీ, స్పాట్ బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం ఔన్సుకు $4,352.39 వద్ద 0.3శాతం పెరిగాయి. సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ తర్వాత ఇదే అత్యధిక స్థాయి అని చెప్పాలి.
డాలర్ బలపడినప్పటికీ, ఇటీవల అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు తగ్గడం బంగారం ధరలు పెరగడానికి దోహదపడింది. ఫలితంగా, తక్కువ చమురు ధరలు దీర్ఘకాలిక ద్రవ్యోల్బణం భయాలను తగ్గిస్తున్నాయి. తత్ఫలితంగా, బంగారంలో పెట్టుబడి పెరిగింది, ఇది బంగారం ధరల పెరుగుదలకు దారితీసింది. మరోవైపు, ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా గల్ఫ్లో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, సౌదీ అరేబియా నుండి చమురు సరఫరాపై ఆందోళనలు తగ్గడంతో ముడి చమురు ధరలు వరుసగా మూడవ సెషన్లో కూడా తగ్గుతూనే ఉన్నాయి.
ఫలితంగా, చమురు ధరల తగ్గుదల ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లను తగ్గించింది. ఇది బంగారం ధరలకు కొంత మద్దతునిచ్చింది. పెట్టుబడిదారులు బంగారంపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచిన తర్వాత బంగారం ధరలు తగ్గుతాయని అంచనా వేసిన వ్యాపారులు ఇప్పుడు తమ షార్ట్ పొజిషన్లను వేగంగా మూసివేస్తున్నారు, ఇది బంగారం కొనుగోళ్లు పెరగడానికి దారితీస్తోంది.
గత రోజుగా అంతర్జాతీయ ధరలు తగ్గడంతో హైదరాబాద్లో కూడా ధరలు తగ్గాయి. ముందు రోజు గ్రాముకు రూ.250 పెరిగిన 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర, ఇప్పుడు రూ.550 తగ్గి రూ.1,40,100కు చేరింది. అదే సమయంలో, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.600 తగ్గి రూ.1,52,840కి చేరింది. గుంటూరు, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన నగరాల్లో కూడా ధరలు ఇదే విధంగా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధర తగ్గగా, వెండి ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ప్రస్తుతం కిలోగ్రాముకు రూ.2.50 లక్షల వద్ద వెండి ధర స్థిరంగా ఉంది. గత వారం రోజులుగా ఈ ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. చివరిసారిగా సెప్టెంబర్ 11న రూ.5,000 తగ్గింది. అప్పటి నుంచి అంతర్జాతీయ ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నా, దేశీయ ధరలు మాత్రం స్థిరంగా ఉన్నాయి.
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