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మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. ఫెడ్ కీలక నిర్ణయం.. తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచిన నేపథ్యంలో పసిడి ధరలు దిగివచ్చాయి. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మాత్రం బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి ఎగబాకుతున్నాయి. క్రూడాయిలు ధరలు తగ్గడం ఇదే సమయంలో గరిష్టాల నుంచి అమెరికా డాలర్, బాండ్ ఈల్ట్స్ పడిపోవడం వల్ల బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. నేడు సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 19, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:31 AM IST
మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. ఫెడ్ కీలక నిర్ణయం.. తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. ఫెడ్ కీలక నిర్ణయం.. తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ ధరలివే..!!
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