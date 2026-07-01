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జులై 1వ తేదీ బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today:  బంగారం ధరలు తగ్గుతూనే ఉన్నాయి. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1. 42 లక్షలకు పడిపోయింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం అయితే 1.31 లక్షలకు పడిపోయింది. ఆభరణాలు చేయించుకోవాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ సమయం అని చెప్పాలి. నేడు జులై 1వ తేదీ బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:09 AM IST
జులై 1వ తేదీ బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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