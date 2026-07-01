/జులై 1వ తేదీ బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతూనే ఉన్నాయి. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1. 42 లక్షలకు పడిపోయింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం అయితే 1.31 లక్షలకు పడిపోయింది. కిలో వెండి రూ. 2,28,770 పలుకుతోంది. బంగారం ధరలు మంగళవారంతో పోల్చితే నేడు బుధవారం మరింత తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు. బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకున్న పరిస్థితులు అని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
డాలర్ విలువ పెరగడంతోపాటు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందన్న వార్తలు మరింత బలపడం బంగారం ధరలు తగ్గేందుకు కారణం అవుతున్నాయని చెప్పాలి. నిజానికి అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య యుద్దం ప్రారంభమైనప్పటికీ నుంచి గమనించినట్లయితే.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అస్థిర పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే పెట్టుబడిదారులు తమ ఇన్వేస్ట్లను కాపాడుకునేందుకు బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఈ కారణంతో బంగారం ధరలు గత కొంతకాలంగా భారీగా పెరిగాయి.
కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేపడుతున్నారు. బంగారం ధర ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయిని తాకి 1.83లక్షల వద్ద రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అక్కడితో పోల్చితే 40 నుంచి 50వేల వరకు తగ్గింది. బంగారం ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో అటు ఫిజికల్ గోల్డ్ రూపంలో కొనుగోలు చేసే వారికి ఇదొక రకంగా చక్కటి డిస్కౌంట్ అని చెప్పాలి. బంగారు నగలు చేయించుకునేవారికి తగ్గిన ధరలు కాస్త ఊరటనిచ్చాయని చెప్పాలి.
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