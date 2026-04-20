Gold Rate Today: ట్రంప్ సంచలన కామెంట్స్.. భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 20వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంగో గత వారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీ హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యాయి. దేశంలో మేలిమి పసిడి ధర రూ. 3వేల మేర పెరిగింది. వెండి ధర రూ. 15వేల వరకు ఎగసిపడింది. గల్ఫ్ లో ప్రస్తుతం పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వారం కూడా బంగారం ధరలు తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే ఛాన్స్ ఉందని బులియన్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. నేడు ఏప్రిల్ 20వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
నేడు హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,55,770గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ఆర్నమెంట్ పసిడి ధర రూ. 1,42,790 దగ్గర కొనసాగుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,79, 900గా ఉంది. ఇక దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో చూసినట్లయితే చెన్నైలో 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర గరిష్టంగా రూ. 1,56,650గా ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో రూ. 1,55,920గా వద్ద కొనసాగుతోంది. ముంబైలో రూ. 1,55,770 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఇక ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర చెన్నై లో రూ. 1,43,590గా ఉంటే.. ఢిల్లీలో ధర రూ. 1,42,940 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ముంబైలో 1,42,790గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ఔన్స్ 24క్యారెట్ల పసిడి ధర 4,782 డాలర్ల వద్ద వెండి 80 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
కాగా ఇరాన్ అమెరికా మధ్య పరిస్ధితులు సద్ధుమణుగుతాయనుకుంటే మరోసారి ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. తాజాగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మార్కెట్లో మరోసారి కలకలం రేపాయి. ప్రస్తుతం క్రూడాయిల్ ధర 100 డాలర్ల కంటే తక్కువగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో డాలర్ విలువ తగ్గ అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. బంగారం ధరలు మార్కెట్లో డాలర్ విలువ ఆధారంగానే కదలాడుతుంటాయి. డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు పసిడి ధరలు తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో డాలర్ విలువ తగ్గినప్పుడు బంగారం ధర పెరుగుతుంది. గతంలో డాలర్ బలపడింది. అందుకే ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం నుంచి తీసి అమెరికా జారీ చేసి ట్రేజరీ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
