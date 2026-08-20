/ భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 20వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు గురువారం ఆగస్టు 20వ తేదీన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,53,280. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,42,050 పలుకుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,35,200 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిన్నటి బంగారం ధరలతో పోలిస్తే.. ఈరోజు బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ బలపడటమేనని నిపుణులు అంటున్నారు. డాలర్ మళ్లీ బలపడటంతో, దానికి డిమాండ్ పెరిగింది. దీంతో భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇటీవల, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధం నేపథ్యంలో డాలర్ మళ్లీ బలపడింది. డాలర్ పెరిగినప్పుడల్లా, బంగారం ధర తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా, సెప్టెంబర్ కోసం యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.
బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరిగాయి?
మరోవైపు, గత సంవత్సర కాలంలో బంగారం ధరను పరిశీలిస్తే.. అది సుమారుగా 70శాతం పెరిగినట్లు మనం చూడవచ్చు. ఒకానొక సమయంలో, బంగారం ధర దాదాపు రూ. 1.83 లక్షలకు చేరుకుంది. అప్పటి నుండి, ధర తగ్గింది. బంగారం ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం ఈక్విటీ మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి అని చెప్పవచ్చు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 2025 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలపై భారీ స్థాయిలో సుంకాలను విధించాలని నిర్ణయించారు. ఇది ప్రపంచ మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడిని పెంచింది. ఫలితంగా, పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ మార్కెట్ నుండి తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుని, బంగారం వంటి సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించారు. తత్ఫలితంగా, బంగారం ధర గణనీయంగా పెరిగింది. బంగారు ఆభరణాలపై షోరూమ్ డిస్కౌంట్లు కూడా భారీ ప్రకటిస్తున్నాయి.
మరోవైపు, పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలుదారులకు ఒక ముఖ్యమైన సమస్యగా మారాయని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా, పెరిగిన ధరల కారణంగా బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలుదారులు తక్కువ బంగారం కొనవలసి వస్తోంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, బంగారు దుకాణాలు కూడా వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి వివిధ ఆఫర్లతో ముందుకు వచ్చాయి. మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ముఖ్యంగా బంగారం కనీస ధర భారీగా పెరగడంతో వినియోగదారులు బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లను తగ్గించుకున్నారు.
అయినప్పటికీ, వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి, వారు కూలీ ఛార్జీలను తగ్గించడం..వేస్టేజ్ పై డిస్కౌంట్లు వంటి ఆఫర్లను అందిస్తున్నారు. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధరను తగ్గించడం వంటి ఆఫర్లతో కూడా వారు వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నారు. బంగారు దుకాణాలు వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి వివిధ ఆఫర్లను అందిస్తున్నప్పటికీ, బంగారం ధర భారీగా పెరిగిన దృష్ట్యా, భవిష్యత్తులో బంగారం ధర పెరుగుతుందా లేదా తగ్గుతుందా అనే దానిపై చాలా మంది సందేహంతో ఉన్నారని చెప్పవచ్చు.
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