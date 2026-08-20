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భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 20వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఆగస్టు 20వ తేదీన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,53,280. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,42,050 పలుకుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,35,200 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 20, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:22 AM IST
భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 20వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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