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Gold Rate Today: బంగారం భారీ పతనం.. జూన్ 20వ తేదీ శనివారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈ ఏడాది జనవరిలో భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు ఆ తర్వాత కుప్పకూలుతున్నాయి. జనవరిలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.91లక్షలకు చేరింది. సుమారు 4 నెలల్లోనే తులం బంగారం ధర రూ. 46,000 మేర పడిపోయింది. నేడు జూన్ 20వ తేదీ శనివారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1, 47,530 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1, 35, 236 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,33,820 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 20, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:22 AM IST
Gold Rate Today: బంగారం భారీ పతనం.. జూన్ 20వ తేదీ శనివారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలివే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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