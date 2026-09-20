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మొత్తానికి శాంతించిన బంగారం ధరలు.. సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇలా..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొందామనుకుంటున్నవారికి గుడ్ న్యూస్. భారీగా పెరుగుతున్న ధరల నుంచి స్వల్ప ఊరట లభించింది. వరుసగా రెండో రోజు పెరిగిన బంగారం ధరలు నేడు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపుతో ఒక్కసారిగా దిగివచ్చిన ధరలు ఆ మరుసటి రోజు నుంచి భారీగా షాకిచ్చాయి. వెండి ధర రెండు రోజుల్లో రూ. 10వేల మేర పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే నేడు సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఓసారి చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 20, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:07 AM IST
మొత్తానికి శాంతించిన బంగారం ధరలు.. సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇలా..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మొత్తానికి శాంతించిన బంగారం ధరలు.. సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇలా..!!
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