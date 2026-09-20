/మొత్తానికి శాంతించిన బంగారం ధరలు.. సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇలా..!!

Gold Rate Today: యూఎస్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో డాలర్ విలువ పెరిగి పసిడి ధరలు తగ్గి కాస్త ఊరటనిచ్చాయి. భారీగా తగ్గుతాయి అనుకున్నా.. ఒక్కసారిగా సీన్ రివర్సయ్యింది. క్రూడాయిల్ ధరలు దిగిరావడం, డాలర్, బాండ్ ఈల్ట్స్ గిరాకీ తగ్గడంతో బంగారం ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. రెండు రోజుల్లోనే తులం పసిడి ధర రూ. 3వేల మేర పెరిగింది. కిలో వెండి రూ. 10వేల మేర దూసుకెళ్లింది. దీంతో కొనుగోలుదారులు వెనకడుగు వేయాల్సి వస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతం దేశంలో పండగల సీజన్ షురూ అయ్యింది. ఈ క్రమంలోనే పసిడి ధరలు మళ్లీ భారీగా పెరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ రోజు సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ మాత్రం స్వల్ప ఊరటనిచ్చాయి. ధరలు పెరగకుండా స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్, విజయవాడ, వైజాగ్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు:
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో వరుసగా రెండు రోజులుగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు ఈరోజు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ధరలు యథాతథంగా ఉన్నాయి. నేడు 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,55,840 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా.. కిలోగ్రాము 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,42,850 వద్ద అమ్ముడవుతోంది. కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,60,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
విశాఖపట్నం, విజయవాడలో బంగారం ధరలు:
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన వాణిజ్య నగరాలైన విశాఖపట్నం, విజయవాడలో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఈరోజు, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 1,55,840 వద్ద యథాతథంగా ఉంది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల జ్యువెలరీ పసిడి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 1,42,850 వద్ద అమ్ముడవుతోంది. అదేవిధంగా, కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,60,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
ఇక అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ప్రస్తుతం ఔన్సుకు $4,378 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. స్పాట్ సిల్వర్ ఔన్సుకు $66 కంటే ఎక్కువ ధరకు ట్రేడ్ అవుతోంది.
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