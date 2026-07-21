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పతనం దిశగానే బంగారం ధరలు.. జులై 21వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ గరిష్ట స్థాయి కంటే తక్కువగా పలుకుతున్నాయి. జులై 21వ తేదీ మంగళవారం ధరలు చూస్తే 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,40,973 పలుకుతుండగా.. 22క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,30,164 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,17,930 పలుకుతోంది. సోమవారం ధరతో పోల్చి చూస్తే మంగళవారం ధరలు తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 21, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:04 AM IST
పతనం దిశగానే బంగారం ధరలు.. జులై 21వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పతనం దిశగానే బంగారం ధరలు.. జులై 21వ తేదీ ధరలివే..!!
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