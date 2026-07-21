/పతనం దిశగానే బంగారం ధరలు.. జులై 21వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: సోమవారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లు కుదుపునకు గురైనట్లు కనిపించాయి. జపాన్ నుండి కొరియా వరకు భారీ పతనాలు కనిపించగా.. భారత స్టాక్ మార్కెట్ కూడా ప్రారంభమైన వెంటనే కుప్పకూలింది. అయితే, ఈ స్టాక్ మార్కెట్ పతనం మధ్య, బంగారం.. వెండి ధరలలో గణనీయమైన మార్పు కనిపించి, వాటి కొనసాగుతున్న పతనానికి ఆకస్మికంగా తెరపడింది. మల్టీ-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. కానీ ఈ పెరుగుదల తర్వాత కూడా, ఈ రెండు విలువైన లోహాలు ఇప్పటికీ వాటి గరిష్ట స్థాయిల కంటే గణనీయంగా తక్కువ ధరకే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
ముందుగా, వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరల గురించి మాట్లాడుకుందాం. సోమవారం నాడు, MCXలో సెప్టెంబర్ 4వ తేదీతో గడువు ముగిసే వెండి ధర, గత శుక్రవారం ముగింపు ధర అయిన కిలోకు రూ. 216,403 నుండి రూ.220,408కి ఒక్కసారిగా పెరిగింది. అంటే, ఒక్కసారిగా వెండి ధర కిలోకు రూ.4,005 మేర పెరిగింది. సోమవారం వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరలో భారీ పెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ, ఈ విలువైన లోహం దాని గరిష్ట స్థాయి కంటే చాలా చౌకగా లభిస్తోంది.
జనవరి నెలలో, MCX వెండి ధర తొలిసారిగా రూ. 4 లక్షల చారిత్రక స్థాయిని దాటి, కిలోకు రూ. 4,20,048 వద్ద జీవితకాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. ఇక్కడి నుండి ఇప్పటికీ 1 కిలో వెండి రూ. 2,03,645 చౌకగా లభిస్తోంది. వెండి మాత్రమే కాకుండా, మరో విలువైన లోహం బంగారం కూడా స్వల్పంగా పెరిగింది. ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో దీని ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,41,649కి ఎగబాకింది. శుక్రవారం నాటి MCX గోల్డ్ రేట్ ముగింపు ధర రూ.1,40,906గా ఉంది. అందువల్ల, 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.743 పెరిగింది.
ఎంసీఎక్స్ లో బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడమే కాకుండా, మార్కెట్ కుప్పకూలినప్పటికీ బంగారం, వెండి ఈటీఎఫ్లు కూడా లాభాల్లో ట్రేడయ్యాయి. టాటా గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్, నిప్పన్ ఇండియా ఈటీఎఫ్ గోల్డ్ బీస్, జెరోధా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్, మిరాయ్ అసెట్ గోల్డ్, ఎల్ఐసి ఎంఎఫ్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్, తదితరాలు సుమారు 1శాతం లాభాలను నమోదు చేశాయి. వెండి ఈటీఎఫ్లు కూడా లాభాల్లో ట్రేడయ్యాయి.బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో, సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ స్ప్లిట్తో ప్రారంభమయ్యాయి. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం తీవ్రతరం కావడం, ముడిచమురు ధరలు భారీగా పెరగడం, బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ పడిపోవడం వంటి కారణాలతో ఈ రెండు సూచీలు గణనీయమైన నష్టాలతో ట్రేడవుతున్నాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ గత ముగింపు నుంచి 600 పాయింట్లకు పైగా పడిపోగా, ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 150 పాయింట్లకు పైగా క్షీణించింది.
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