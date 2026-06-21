/Gold Rate Today: జూన్ 21వ తేదీ ఆదివారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయా? పెరిగాయా?

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే బంగారం ధరలు ఆల్ టైం గరిష్టస్థాయి నుంచి దాదాపు 40వేల వరకు పడిపోయాయి. ఈ ఏడాది జనవరిలో 1.90లక్షలకు చేరుకున్న బంగారం ధర అక్కడి నుంచి భారీగా పతనం అవుతూ వస్తోంది. వెండి ధర కూడా ఆల్ టైం గరిష్టం నుంచి దాదాపు 2లక్షల వరకు తగ్గింది. అయితే గత రెండు మూడు రోజులుగా భారీగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది. అంతర్జాతీయ భౌగోళిక కారణాల వల్ల పసిడి ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయని చెప్పాలి. అంతర్జాతీయంగా క్రూడాయిల్ ధరలు తగ్గడంతోపాటు డాలర్ బలపడటం వంటి కారణాల వల్ల బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయని చెప్పాలి.
అయితే నేడు జూన్ 21 వ తేదీ ఆదివారం బంగారం వెండి ధరలు చూసినట్లయితే హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1, 46, 080గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1, 33, 900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఢిల్లీ 1,46,230 ఉండగా.. 22 క్యారెట్లు 1,34,050గా ఉంది. వెండి ధరలు కూడా స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నాయని గమనించవచ్చు. హైదరాబాద్, విజయవాడలో కిలో వెండి ధర రూ. 2,55,000 ఉంది. ఢిల్లీలో 2,50,900గా ఉంది.
గత వారం శుక్రవారం ముగింపు సమయానికి ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో జూలై 3 గడువుతో ఉన్న వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,46,186గా నమోదైంది. ప్రస్తుత ధరతో పోలిస్తే, కేవలం 5 రోజుల్లోనే కిలో వెండి ధర రూ. 13,460 మేర చౌకైంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లోనే కాకుండా.. దేశీయ మార్కెట్లో కూడా వెండి ధరలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. ఇండియన్ బులియన్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ధరలను పరిశీలిస్తే, జూన్ 12, శుక్రవారం సాయంత్రం 1 కిలో వెండి ధర రూ. 2,42,582 వద్ద ముగిసింది.జూన్ 19న ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి.. దీని ధర కిలోకు రూ. 2,31,973కి పడిపోయింది. అంటే కిలోకు రూ. 10,609 మేర తగ్గింది.
వెండి ధర వలే బంగారం ధర కూడా గత 5 రోజుల్లో భారీగా పడిపోయింది.ఎంసీఎక్స్ లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,50,528 నుండి రూ. 1,47,239కి పడిపోయింది. దీంతో 10 గ్రాములకు రూ. 3,289 మేర తగ్గింది. ఒక్క గత శుక్రవారం రోజే, గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ రూ. 2,070 లేదా 1.39శాతం మేర పడిపోయాయి.
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