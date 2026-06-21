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Gold Rate Today: జూన్ 21వ తేదీ ఆదివారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయా? పెరిగాయా?

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయంగా నెలకున్న భౌగోళిక రాజకీయ కారణాల నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరలు తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. నేడు జూన్ 21వ తేదీ ఆదివారం బంగారం , వెండి ధరలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తగ్గాయా లేక పెరిగాయా తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 21, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:20 AM IST
Gold Rate Today: జూన్ 21వ తేదీ ఆదివారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయా? పెరిగాయా?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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జూన్ 21వ తేదీ ఆదివారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయా? పెరిగాయా?
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