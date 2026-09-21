/నేడు సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచడం, డాలర్ విలువ పెరగడం వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. అయితే, మరుసటి రోజు పరిస్థితి తారుమారైంది. పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం, డాలర్, బాండ్ దిగుబడులకు డిమాండ్ తగ్గడం వంటి కారణాల వల్ల బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. రెండు రోజుల్లో బంగారం ధరలు రూ. 3,000 మేర పెరిగాయి. వెండి ధరలు కిలోగ్రాముకు రూ. 10,000 దాటాయి. మన దేశంలో పండుగ సీజన్ వచ్చేసింది. పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ రోజు కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం లభించిందని చెప్పవచ్చు. బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, సెప్టెంబర్ 21న హైదరాబాద్, విజయవాడ, వైజాగ్లలో బంగారం, వెండి ధరలను పరిశీలిద్దాం.
హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు:
ఈరోజు హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,55,840 వద్ద నిలిచింది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర రూ. 1,42,850గా ఉంది. కిలో వెండి ధర కూడా రూ. 2,60,000 వద్ద స్థిరంగా ఉంది.
విశాఖపట్నం, విజయవాడలో బంగారం ధరలు:
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాణిజ్య నగరాలైన విశాఖపట్నం, విజయవాడలోని బులియన్ మార్కెట్లలో ఈరోజు బంగారం ధరలు కూడా స్థిరంగా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ఔన్సుకు రూ. 1,55,840 వద్ద ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,42,850 వద్ద స్థిరంగా ట్రేడవుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,60,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరల తగ్గుదల:
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. స్పాట్ బంగారం ధరలు ఔన్సుకు $13 తగ్గి $4,374కు చేరాయి. స్పాట్ వెండి ధరలు 0.4 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $65కు చేరాయి. దీని ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్పై పడుతుందని, ఒకవేళ ఇలా జరిగితే ఇళ్ల ధరలు తగ్గుతాయని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
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