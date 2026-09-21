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నేడు సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నవారికి ఊరట లభించింది. గత 2 రోజులుగా వరుసగా పెరిగిన బంగారం ధరలు నేడు స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నాయి. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపుతో తగ్గిన బంగారం ధరలు ఆ తర్వాత భారీగా పెరిగి ఊహించని షాకిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. వెండి ధర కూడా భారీగానే పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే నేడు సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ సోమవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 21, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:03 AM IST
నేడు సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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