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బంగారం..తగ్గుతోంది.. జులై 22వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: నేడు జులై 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు చూస్తే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధరూ. 1, 43, 550 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1, 31,588 రూపాయలు పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,24,280 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 22, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:45 AM IST
బంగారం..తగ్గుతోంది.. జులై 22వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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