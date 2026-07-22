బంగారం..తగ్గుతోంది.. జులై 22వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు గరిష్ట స్థాయి నుంచి దిగివచ్చాయి. ఇంకా తక్కువగానే పలుకుతున్నాయి. గత రెండు మూడు రోజులుగా స్వల్పంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ.. సామాన్య మధ్యతరగతుల వారికి మాత్రం ఊరటనిస్తున్నాయి. కాగా నేడు జులై 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు చూస్తే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధరూ. 1, 43, 550 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1, 31,588 రూపాయలు పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,24,280 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
మంగళవారం.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముఖ్యంగా బంగారం ధర గణనీయంగా పెరిగింది. ఒక ఔన్సు బంగారం ధర 4071డాలర్లుగా ఉంది. ఒక్క రోజులోనే ఇది సుమారుగా 70 డాలర్లు పెరిగినట్లు గమనించవచ్చు. బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం.. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందన్న వార్తలే అని చెప్పాలి. దీనిని బంగారం ధరలకు ప్రయోజనకరంగా కూడా పరిగణించవచ్చు. ఒకవేళ అమెరికా ఇరాన్ మధ్య చర్చలు విజయవంతమైతే, బంగారం ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
అలాగే, రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థ నివేదిక ప్రకారం, అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పది రోజుల కాల్పుల విరమణకు అవకాశం ఉందని కూడా సమాచారం. అయితే.. ఇది తాత్కాలిక ఒప్పందంగా ఉండే ఛాన్స్ ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరితే, బంగారం ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అమెరికా.. ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరితే, బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. ఇది బంగారం పెట్టుబడిదారులకు మంచి అవకాశం అవుతుందని కూడా తెలిపారు. సాంకేతికంగా, జూలై 6వ తేదీ నుండి బంగారం ధరలు స్వల్పకాలిక తగ్గుదల ధోరణిలో ఉన్నాయి. ఇది ఈ ధోరణి నుండి బయటపడి, ఇప్పుడు సాంకేతిక కొనుగోలు జోన్లో ఉంది. సమీప భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు ఒక పరిధిలోనే ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం, ముడి చమురు ధరలు పెరిగేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇదే జరిగితే, డాలర్ బలపడుతుంది. అప్పుడు బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. బంగారం భవిష్యత్తు యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంది.
మరోవైపు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంపై సర్వే అయిన సీఎంఈ ఫెడ్ వాచ్ టూల్ ప్రకారం, 64 శాతం మంది వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు ఆస్కారం ఉందని బలంగా నమ్ముతున్నారు. వడ్డీ రేట్లపై ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఏమి నిర్ణయిస్తుందో మనం వేచి చూడాలి.
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