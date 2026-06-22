/Gold Rate Today: పడిపోతున్న బంగారం ధర.. జూన్ 22వ తేదీ సోమవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఇవే.. బంగారం కొనేవారికి పండగే..!!

Gold Rate Today: బంగారం,వెండి ధరల్లో నిరంతర మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం వరకు 1.39శాతం అంటే రూ. 2070 తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,47,239 వద్ద ఉంది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 149309 వద్ద ముగిసింది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం వరకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 144970గా ఉంది. మరోవైపు, బులియన్స్ ప్రకారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,47,550కి చేరింది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,46,230కి చేరింది. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,50,600వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
చివరి ట్రేడింగ్ రోజు అయిన శుక్రవారం, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా తగ్గుదల నమోదు చేసింది. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ. 2,840 తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,50,600 వద్దకు చేరింది. అంతకుముందు గురువారం, దీని ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,53,440గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలో బలహీనత కనిపించింది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $60.70 అంటే 1.44శాతం తగ్గి $4,148.45 వద్దకు చేరింది. చివరి ట్రేడింగ్ రోజు విషయానికొస్తే, ఢిల్లీ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,53,440 వద్ద ముగిసింది. శుక్రవారం, ఇది రూ. 2,840 తగ్గుదలను నమోదు చేసింది.
ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో కూడా బంగారం ధరలు బలహీనంగానే ఉన్నాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో, ఆగస్టు డెలివరీ బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 3,392 (2.27%) తగ్గి, రూ. 1,45,917కి చేరింది. అదే సమయంలో, న్యూయార్క్లోని కామెక్స్లో, ఆగస్టు కాంట్రాక్టుల గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఔన్సుకు రూ. 95 (2.24%) తగ్గి, $4,150.90కి చేరింది.
బంగారం ధరలు ఎందుకు పడిపోతున్నాయి?
మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. పెట్టుబడిదారుల ప్రస్తుత సెంటిమెంట్ డాలర్ వైపు మళ్లింది. ఇది బంగారంపై ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. అంతేకాకుండా, అమెరికాలో దీర్ఘకాలం పాటు అధిక వడ్డీ రేట్లు కొనసాగే అవకాశం కూడా బంగారానికి ప్రతికూలంగా పరిగణిస్తున్నారు. డాలర్ బలం మార్కెట్ సెంటిమెంట్పై ప్రభావం చూపిందని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. డాలర్ ఇండెక్స్ ఏడాది గరిష్ఠ స్థాయికి చేరడంతో, బంగారం డిమాండ్ బలహీనపడింది. బలమైన డాలర్ ప్రపంచ అనిశ్చితుల కారణంగా బంగారం ధరలు ఒత్తిడిలోనే ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.
అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందం ప్రభావం:
అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందం తదుపరి దశకు సంబంధించి నెలకొన్న అనిశ్చితి కూడా మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతోందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. స్విట్జర్లాండ్లో జరగాల్సిన ఉన్నత స్థాయి చర్చలు వాయిదా పడటం పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని బలహీనపరిచింది. దీనివల్ల హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు సరఫరాను పునరుద్ధరించే ఆశలకు గండి పడింది. ఇది ప్రపంచ మార్కెట్లపైనా మరియు సురక్షిత పెట్టుబడి అవకాశాలపైనా ప్రభావం చూపుతోంది.
అటు వెండి ధర కూడా మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం వరకు 2.04శాతం అంటే రూ. 4836 తగ్గి, కిలోకు రూ. 232736కు చేరింది. గత ట్రేడింగ్ రోజున, ఇది కిలోకు రూ. 2,37,572 వద్ద ముగిసింది. అయితే, బులియన్స్ ప్రకారం, వెండి ధర కిలోకు రూ. 233,850కి చేరుకుంది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,50,000గా ఉంది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం వరకు ఇది కిలోకు రూ. 2,31,973గా ఉంది.
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