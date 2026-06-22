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Gold Rate Today: పడిపోతున్న బంగారం ధర.. జూన్ 22వ తేదీ సోమవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఇవే.. బంగారం కొనేవారికి పండగే..!!

Gold Rate Today: పెట్టుబడిదారుల ప్రస్తుత సెంటిమెంట్ డాలర్ వైపు మళ్లింది. ఇది బంగారంపై ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. అంతేకాకుండా, అమెరికాలో దీర్ఘకాలం పాటు అధిక వడ్డీ రేట్లు కొనసాగే అవకాశం కూడా బంగారానికి ప్రతికూలంగా పరిగణిస్తున్నారు.  డాలర్ బలం మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌పై ప్రభావం చూపిందని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. డాలర్ ఇండెక్స్ ఏడాది గరిష్ఠ స్థాయికి చేరడంతో, బంగారం డిమాండ్ బలహీనపడింది. బలమైన డాలర్ ప్రపంచ అనిశ్చితుల కారణంగా బంగారం ధరలు ఒత్తిడిలోనే ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.జూన్ 22వ తేదీ బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 22, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:59 AM IST
Gold Rate Today: పడిపోతున్న బంగారం ధర.. జూన్ 22వ తేదీ సోమవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఇవే.. బంగారం కొనేవారికి పండగే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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