Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Gold Rate Today: ట్రంప్ షాకింగ్ నిర్ణయం.. నేడు మే 22వ తేదీ శుక్రవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: ట్రంప్ షాకింగ్ నిర్ణయం.. నేడు మే 22వ తేదీ శుక్రవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: అమెరికా, ఇరాన్‌ల మధ్య ఉద్రిక్తతతో బంగారం ధరలు నిరంతరం హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఈరోజు మార్కెట్ తెరిచే సమయానికి, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,65,500కి పెరిగింది. ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్‌లో వెండి ధర కిలోకు రూ. 5,000 పెరిగి రూ. 2,71,000 కు చేరుకుంది. అదే సమయంలో, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్  లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం వరకు 0.01శాతం అంటే రూ. 36 పెరిగి కిలోకు రూ. 2,74,919 కు చేరుకుంది.
Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 22, 2026, 07:59 AM IST|Updated: May 22, 2026, 07:59 AM IST
Gold Rate Today: ట్రంప్ షాకింగ్ నిర్ణయం.. నేడు మే 22వ తేదీ శుక్రవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Image Credit: Gold price today

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మహిళలకు గుడ్ న్యూస్..TG అంగన్‌వాడీ భారీ నోటిఫికేషన్, 15,982 పోస్టులకు అర్హతలేంటి?

మహిళలకు గుడ్ న్యూస్..TG అంగన్‌వాడీ భారీ నోటిఫికేషన్, 15,982 పోస్టులకు అర్హతలేంటి?

tg anganwadi recruitment 20263 min ago
2

గురు పుష్యమి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి వారం రోజుల పాటు కాసుల వర్షం!

Guru pushya yoga 202619 min ago
3

Telangana Glass bridge: తెలంగాణలో తొలి లవ్ సింబల్ గాజు వంతెన.. దీని విశేషాలు..?

Telangana glass bridge21 min ago
4

నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే ఛాన్స్.. 12,256 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భారీ నోటిఫికేషన్

ssc cgl notification out59 min ago
5

Purushaha Movie Review: ‘పురుష:’ మూవీ రివ్యూ.. కామెడీ డ్రామా మెప్పించిందా..!

Purushaha Movie Review1 hr ago