/Gold Rate Today: ట్రంప్ షాకింగ్ నిర్ణయం.. నేడు మే 22వ తేదీ శుక్రవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య ఉద్రిక్తతతో బంగారం ధరలు నిరంతరం హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఈరోజు మార్కెట్ తెరిచే సమయానికి, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,65,500కి పెరిగింది. గత మూడు సెషన్లలో బంగారం ధరలు మొత్తం రూ. 2,700 పెరిగాయి. ఇదిలా ఉండగా, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం నాటికి 0.05శాతం, అంటే రూ. 82 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,688కి చేరుకుంది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,606 వద్ద ముగిసింది. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, జనవరి 29న ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,80,779 వద్ద అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుంది. ఇదిలా ఉండగా, గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,60,230గా ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, శుక్రవారం ఉదయం నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 158,538 కి చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్పాట్ బంగారం ధరలు ఔన్సుకు $4,534.54 కు పడిపోయాయి.
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య వ్యాపారులు విలువైన లోహాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఆశావాదంతో ఉన్నారు. గురువారం జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 600 పెరిగి రూ. 1.65 లక్షలకు చేరింది. స్థానిక మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, వరుసగా మూడవ సెషన్లో కూడా పెరుగుదలను కొనసాగిస్తూ, 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 600 పెరిగి రూ. 1,65,500కు చేరింది. ఇది బుధవారం ముగింపు ధర అయిన రూ. 1,64,900 కంటే ఎక్కువ. గత మూడు సెషన్లలో ఈ విలువైన లోహం ధర మొత్తం రూ. 2,700 పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్పాట్ బంగారం ధరలు ఔన్సుకు $4,534.54కు స్వల్పంగా తగ్గాయి.
స్పాట్ డిమాండ్ బలహీనంగా ఉండటంతో, స్పెక్యులేటర్లు తమ డీల్స్ పరిమాణాన్ని తగ్గించుకున్నారు. దీని కారణంగా గురువారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 579 మేర తగ్గి రూ. 1,59,427కు పడిపోయింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూన్ డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 579 లేదా 0.36 శాతం తగ్గి రూ. 1,59,427కు చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్లో బంగారం ధర 0.41 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $ 4,525.52కు చేరింది.
ఇక ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధర కిలోకు రూ. 5,000 పెరిగి రూ. 2,71,000 కు చేరుకుంది. అదే సమయంలో, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం వరకు 0.01శాతం అంటే రూ. 36 పెరిగి కిలోకు రూ. 2,74,919 కు చేరుకుంది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది కిలోకు రూ. 2,74,883 వద్ద ముగిసింది. ఈ ఏడాది జనవరి 29న వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర కిలోకు రూ. 4,20,048 వద్ద రికార్డు స్థాయిలో ఉండటం గమనార్హం. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,85,000 కు పెరిగింది. కాగా, ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) ప్రకారం, శుక్రవారం ఉదయం నాటికి ఇది కిలోకు రూ. 2,64,679 కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్పాట్ వెండి ధర ఔన్సుకు $75.39 కు పడిపోయింది.
అమెరికా బాండ్ల రాబడులు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణంపై ఆందోళనలు లోహాల కొనుగోళ్లకు మద్దతునిచ్చాయని వ్యాపారులు తెలిపారు. అమెరికా-ఇరాన్ వివాదం, హోర్ముజ్ జలసంధిలో అంతరాయాలపై ఆందోళనలు విలువైన లోహాల డిమాండ్ను స్థిరంగా ఉంచాయని, బలహీనమైన రూపాయి కూడా స్థానిక ధరలకు మద్దతునిచ్చిందని నిపుణులు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో క్షీణత ఉన్నప్పటికీ దేశీయ బులియన్ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
