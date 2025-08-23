English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: మళ్లీ తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు..ఆగస్టు 23వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్ బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుతున్నాయి. ఆగస్టు 23వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలను చూసినట్లయితే 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం 1,03,340 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 92,560 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,19,314 పలుకుతోంది. బంగారం ధర గడిచిన వారం రోజులుగా గమనిస్తే భారీగా పెరుగుతోంది. నేడు ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 23, 2025, 08:29 AM IST

Trending Photos

HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
6
Happy Birthday Chiranjeevi
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన &#039;బ్రహ్మాముడి&#039; హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
6
Weight Loss Journey
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
5
Udaya Bhanu
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
5
Jio new plan 2025
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
Gold Rate Today: మళ్లీ తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు..ఆగస్టు 23వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్ బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుతున్నాయి. ఆగస్టు 23వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలను చూసినట్లయితే 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం 1,03,340 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 92,560 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,19,314 పలుకుతోంది. బంగారం ధర గడిచిన వారం రోజులుగా గమనిస్తే భారీగా పెరుగుతోంది. నేడు ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. 

బంగారం ధర భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్నటువంటి పరిస్ధితులే అని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధర భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారికి ఇది చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా అమెరికాలో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 3400 డాలర్ల స్థాయిని దాటింది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం ధర భారీగా పెరిగిందని చెప్పవచ్చు.

Also Read: Marwari Business Secrets: మార్వాడీ బిజినెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే.. అసలు మార్వాడీలు వ్యాపారంలో ఎందుకు రాణిస్తున్నారో తెలుసా..!!  

బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టినవారికి మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది. బంగారం ధర గడిచిన వారం రోజులుగా గమనించినట్లయితే స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ మళ్లీ భారీగా పెరగడం ప్రారంభించింది. ఇదెలా ఉండగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతన్న నేపథ్యంలో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం చాలా ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారిందనవచ్చు. 

ప్రస్తుతం పండగల సీజన్ ప్రారంభం అవుతోంది. సాధారణంగా ఫెస్టివల్ సీజన్ లో బంగారు ఆభరణాలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు జనం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. కానీ పెరిగిన బంగారం ధరల కారణంగా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారికి ఈ పరిణామం చాలా ఇబ్బందికరంగా మారిందని చెప్పవచ్చు. నిజానికి ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి గమనిస్తే..బంగారం ధర భారీగా పెరుగుతోంది. కానీ గడిచిన నెల రోజులుగా గమనిస్తే బంగారం ధర లక్ష రూపాయలపైనే ట్రేడ్ అవుతోంది. 

Also Read: Postal Insurance Policies: రూ.2తో రూ.15 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​.. తపాలా శాఖ అందించే ఈ ప్రమాద బీమా పాలసీల గురించి తెలుసా..?  

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
Gold Rate Todaytoday gold and silver ratestoday gold and silver rates in Hyderabadsilver ratesgold rate

Trending News