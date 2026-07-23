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రూ. 40వేలు తక్కువగా బంగారం ధర.. జులై 23వ తేదీ పసిడి ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధర నిన్నటితో పోల్చితే నేడు స్వల్పంగా పెరిగింది. జులై 23 వ తేదీ గురువారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,46,370 ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,34,173 పలుకుతోంది. అయినప్పటికీ ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి నుంచి తులంపై ఇంకా రూ. 40,000 తక్కువగానే పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,24,260 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 23, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:56 AM IST
రూ. 40వేలు తక్కువగా బంగారం ధర.. జులై 23వ తేదీ పసిడి ధరలివే..!!

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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