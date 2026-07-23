/రూ. 40వేలు తక్కువగా బంగారం ధర.. జులై 23వ తేదీ పసిడి ధరలివే..!!

Gold Rate Today: జులై 23 వ తేదీ గురువారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,46,370 ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,34,173 పలుకుతోంది. అయినప్పటికీ ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి నుంచి తులంపై ఇంకా రూ. 40,000 తక్కువగానే పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,24,260 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నేడు బంగారం ధరలు రెండు వారాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఒక్క రోజులోనే బంగారం ధర గణనీయంగా పెరిగిందన్నది స్పష్టమవుతోంది. గత వారం రోజులుగా తగ్గుతూ వస్తున్న బంగారం ధరలు ఇప్పుడు పుంజుకున్నాయి. స్పాట్ బంగారం ధరలు 1శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,115డాలర్లకు చేరాయి. సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనంగా బంగారం ఆకర్షణ తగ్గడమే ప్రధానంగా బంగారం ధరల తగ్గుదలకు కారణమని, సాంకేతికపరమైన ఆందోళనలు కూడా ఈ పెరుగుదలకు దోహదపడ్డాయని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు తమ సర్వకాలిక రికార్డు స్థాయి కంటే సుమారు 40,000 రూపాయలు తక్కువగా ఉన్నాయి.
మరోవైపు, అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న వివాదం క్రమంగా శాంతియుత పరిష్కారం దిశగా పయనిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలకు ద్వారాలు తెరిచే ఉన్నాయన్న వార్తలు పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. తాను చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నానని అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో ఇటీవల పేర్కొన్నారు, అయితే ఈ విషయంలో ఇరాన్ ఎలాంటి తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకునే సూచనలు లేవని ఆయన అన్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఎర్ర సముద్రంలో దాడులు చేస్తామని యెమెన్ హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో సౌదీ అరేబియా చమురు నౌకలు తమ మార్గాలను మార్చుకుంటున్నాయి, దీనివల్ల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు, పెరుగుతున్న చమురు ధరలు యూఎస్ డాలర్ను బలోపేతం చేసే అవకాశం ఉంది. ఇలా జరిగితే, డాలర్ పెరుగుదల బంగారం ధరలను తగ్గించే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు మరింత పడిపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు, కానీ స్టాక్ మార్కెట్ కూడా యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశంపైనే దృష్టి సారించింది. ప్రస్తుతం, సాంకేతికంగా, బంగారం ధరలు ఔన్సుకు $4,000 సమీపంలో బలమైన సాంకేతిక మద్దతు పరిధిలోనే ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు.
మరోవైపు, దేశీయంగా, ఇది బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలుదారులకు ఆందోళన కలిగించే అంశం కావచ్చు. బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగినందున, బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆషాఢ మాసం ప్రారంభం కావడంతో, చాలా దుకాణాలు ప్రస్తుతం తయారీ ఛార్జీలు, తరుగుదలపై తగ్గింపులను అందిస్తున్నాయి. ఈ విషయంలో, ముఖ్యంగా బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. కంప్యూటరైజ్డ్ బిల్లు తప్పనిసరి.
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