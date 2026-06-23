/Gold Rate Today: బంగారం కొనేందుకు ఇదే ఛాన్స్.. మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు జూన్ 23వ తేదీ మంగళవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలలో నిరంతర హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నాయి. ఈరోజు జూన్ 23వ తేదీ మంగళవారం ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,52,300పలుకుతోంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం వరకు 0.67శాతం అంటే రూ. 979 తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,48,182 వద్ద ఉంది. గత ట్రేడింగ్ లో 10 గ్రాములకు రూ. 1,47,203 వద్ద ముగిసింది. మరోవైపు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ బంగారం ఔన్సుకు $ 4,210.19 కు చేరుకుంది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం మంగళవారం ఉదయం వరకు ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,47,310 కు చేరుకుంది. ఇదిలా ఉండగా బులియన్స్ ప్రకారం, 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,48,830కి చేరింది.
సోమవారం ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో విలువైన లోహాల ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లలో పెరుగుదల, రూపాయి విలువ పతనం కారణంగా, 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు రూ. 1,700 తగ్గి...రూ. 1.52 లక్షలకు చేరుకున్నాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం తన నాలుగు రోజుల నష్టాల పరంపరకు బ్రేక్ వేసి, శుక్రవారం ముగింపు స్థాయి అయిన రూ. 1,50,600 నుండి రూ. 1,700 పెరిగి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,52,300 వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $49.93 లేదా 1.2 శాతం పెరిగి $4,210.19కి చేరుకుంది.
సోమవారం, బలమైన స్పాట్ డిమాండ్ మధ్య స్పెక్యులేటర్లు కొత్త పొజిషన్లను సృష్టించడంతో, ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 570 పెరిగి రూ. 1,47,773కి చేరింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో ఆగస్టు డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 570, అంటే 0.39 శాతం పెరిగి రూ. 1,47,773కి చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్లో బంగారం ధర 0.63 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $4,181.92కి చేరింది.
అటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా దిగి వస్తున్నాయి. వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,45,500 పలుకుతోంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర 0.55శాతం అంటే రూ. 1280 పెరిగి ఈ ఉదయం వరకు కిలోకు రూ. 2,34,465కి చేరుకుంది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది కిలోకు రూ. 2,33,185 వద్ద ముగిసింది. మరోవైపు, బులియన్స్ ప్రకారం, వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,35,830కి చేరుకుంది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,50,000గా ఉంది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, మంగళవారం ఉదయం వరకు ఇది కిలోకు రూ. 2,37,801గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్సుకు $66.47 కు పెరిగింది.
గత వారం భారీ పతనం తర్వాత, రూపాయి బలహీనత, విదేశీ మార్కెట్ల బలం కారణంగా విలువైన లోహాలకు డిమాండ్ మళ్లీ పెరిగిందని వ్యాపారులు తెలిపారు. మెరుగుపడుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ వాతావరణం, అమెరికా వడ్డీ రేట్లు దీర్ఘకాలం పాటు అధికంగా ఉంటాయనే అంచనాల మధ్య పెట్టుబడిదారులు సమతుల్యం చేసుకోవడంతో సోమవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయని పీటీఐ వార్తా సంస్థ తెలిపింది.
స్విట్జర్లాండ్లో జరిగిన చర్చల సందర్భంగా అమెరికా, ఇరాన్లు తుది ఒప్పందానికి ఒక చట్రానికి అంగీకరించడంతో స్పాట్ బంగారం ధరలు పెరిగాయని మార్కెట్ నిపుణులు తెలిపారు. తుది ఒప్పందానికి రావడానికి, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, ఆంక్షలతో సహా పలు అంశాలపై సాంకేతిక చర్చలు 60 రోజుల కాల్పుల విరమణ సమయంలో కూడా కొనసాగుతాయని అన్నారు. ప్రపంచ మార్కెట్లలో బలమైన ధోరణి నెలకొన్న నేపథ్యంలో, వ్యాపారులు కొత్తగా కొనుగోళ్లు చేపట్టడంతో బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధరలు పెరిగాయని మార్కెట్ నిపుణులు తెలిపారు.
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