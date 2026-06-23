Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Gold Rate Today: బంగారం కొనేందుకు ఇదే ఛాన్స్.. మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు జూన్ 23వ తేదీ మంగళవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొనేందుకు ఇదే ఛాన్స్.. మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు జూన్ 23వ తేదీ మంగళవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయంగా చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాల కారణంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటున్నాయి. నిన్న ఉన్న ధర.. నేడు ఉండట్లేదు. నిన్న సోమవారం బంగారం ధర స్వల్పంగా తగ్గింది. నేడు మంగళవారం కూడా మరోసారి తగ్గింది. నేడు జూన్ 23వ తేదీ మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:45 AM IST
Gold Rate Today: బంగారం కొనేందుకు ఇదే ఛాన్స్.. మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు జూన్ 23వ తేదీ మంగళవారం ధరలివే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు జూన్ 23వ తేదీ మంగళవారం ధరలివే..!!
Gold Price Today2 min ago
2
parawada pharma city fire accident12 min ago
3
basara temple theft40 min ago
4
Basavatarakam hospitalJun 22
5
Schools HolidayJun 22