/రూ.5వేలు తగ్గిన వెండి.. మరింత పడిపోయిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: భారతదేశంలో పండుగ సీజన్ షాపింగ్ సందడితో ప్రారంభమైంది. ప్రజలు ఇప్పటికే దసరా కోసం కొనుగోళ్లు మొదలుపెట్టారు. దసరా, దీపావళి వంటి పండుగల సమయంలో బంగారం కొనుగోళ్లు గణనీయంగా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో బంగారం ధరలు తగ్గుతుండటం దేశ ప్రజలకు గణనీయమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తోంది. పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం, యూఎస్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు కారణంగా డాలర్ విలువ, బాండ్ దిగుబడులు పెరిగి బంగారం ధరలు తగ్గడానికి దారితీశాయి. వెండి ధరలు కూడా తగ్గుతుండటం ఒక మంచి అవకాశం. అయితే, అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో ధరల పెరుగుదల దేశీయంగా ప్రభావం చూపవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, సెప్టెంబర్ 23న తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు:
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో వరుసగా రెండో రోజు కూడా బంగారం ధరలు తగ్గాయి (హైదరాబాద్లో బంగారం ధర). తులైంలో రెండు రోజుల్లో బంగారం ధర రూ.2,400 మేర తగ్గింది. సెప్టెంబర్ 23న, 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,250 తగ్గి రూ.1,53,330కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,150 తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ.1,40,550కి చేరింది. అదేవిధంగా, ఈ రోజు కిలో వెండి ధర రూ.5,000 తగ్గి, కిలోకు రూ.2,55,000కి చేరింది.
విశాఖపట్నం, విజయవాడలో బంగారం ధరలు:
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వాణిజ్య నగరాలైన విశాఖపట్నం, విజయవాడలో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,250 తగ్గి, రూ.1,53,330 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.10 తగ్గింది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,150 పెరిగిరూ.1,40,550కి చేరింది. అదేవిధంగా, కిలో వెండి ధర రూ.5,000 తగ్గి రూ.2,55,000కి చేరింది.
ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు:
అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పడిపోయి, ఇప్పుడు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. ఈరోజు, స్పాట్ గోల్డ్ రేటు ఔన్సుకు $6 కంటే ఎక్కువగా పెరిగి, ఒక ఔన్సు ధరను $4,352కి చేర్చింది. అదేవిధంగా, స్పాట్ సిల్వర్ రేటు 1.76 శాతం పెరిగి, ఔన్సుకు $67.06కి చేరింది.
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