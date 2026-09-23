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రూ.5వేలు తగ్గిన వెండి.. మరింత పడిపోయిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. బంగారం ధరలు మళ్లీ పతనం అయ్యాయి. వరుసగా రెండో రోజు కూడా పసిడి ధరలు దిగివచ్చాయి. కిలో వెండి ధర రూ. 5వేలు తగ్గింది. డాలర్ విలువ పుంజుకోవడం, పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు సద్ధుమణగడం వంటి కారణాలతో బంగారం ధరలు పడిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే నేడు సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ బుధవారం తులం బంగారం, వెండి కిలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 23, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:35 AM IST
రూ.5వేలు తగ్గిన వెండి.. మరింత పడిపోయిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రూ.5వేలు తగ్గిన వెండి.. మరింత పడిపోయిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!
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