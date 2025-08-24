English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: వరుసగా షాకిస్తున్న బంగారం ధరలు.. ఆగస్టు 24వ తేదీ ఆదివారం పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు వరుసగా షాకిస్తున్నాయి. ఆగస్టు 24వ తేదీ ఆదివారం ధరలను చూసినట్లయితే 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,03,440 పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 92,560 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,19,835 పలుకుతోంది. బంగారం ధర మరోసారి ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయిలో దూసుకుపోతోంది. గడిచిన మూడు నాలుగు రోజులుగా గమనిస్తే బంగారం ధర వరుసగా పెరిగిందని మనం గమనించవచ్చు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 24, 2025, 08:33 AM IST

Trending Photos

Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన &#039;బ్రహ్మాముడి&#039; హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
6
Weight Loss Journey
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
7
5 Rs Note Value
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
5
Ap Free Bus Travel Updates
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
Gold Rate Today: వరుసగా షాకిస్తున్న బంగారం ధరలు.. ఆగస్టు 24వ తేదీ ఆదివారం పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు వరుసగా షాకిస్తున్నాయి. ఆగస్టు 24వ తేదీ ఆదివారం ధరలను చూసినట్లయితే 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,03,440 పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 92,560 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,19,835 పలుకుతోంది. బంగారం ధర మరోసారి ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయిలో దూసుకుపోతోంది. గడిచిన మూడు నాలుగు రోజులుగా గమనిస్తే బంగారం ధర వరుసగా పెరిగిందని మనం గమనించవచ్చు. 

బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఆగస్టు 24వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలను గమనించినట్లయితే 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,03,440 పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 92,560 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,19,835 పలుకుతోంది. ఆల్ టైం దిశగా దూసుకుపోతున్నాయి. గడిచిన నాలుగు రోజులుగా గమనిస్తే బంగారం ధర వరుసగా పెరుగుతోంది. బంగారం ధర త్వరలోనే రికార్డు స్థాయి దాటి దూసుకుపోయే అవకాశం కనిపిస్తోంది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకున్న పరిస్థితులే అని చెప్పవచ్చు. 

ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్లో నెలకున్న నెగెటివిటీ కారణంగా బంగారం ధర విపరీతంగా పెరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి బంగారం వైపు తరలించడం కూడా ఇదొక కారణం. ఈ కారణంగా బంగారం ధర విపరీతంగా పెరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. పసిడి ఆభరణాలు పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులే మరో కారణమని కూడా చెప్పవచ్చు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యల కారణంగా డాలర్ విలువ వరుసగా పతనం అవుతూ వస్తోంది. డాలర్ విలువ పతనమయ్యే కొద్దీబంగారం విలువ పెరగడం కూడా మనం గమనించవచ్చు. 

Also Read: 8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?

దీనికితోడుగా వెండి ధర కూడా భారీగా పెరగడం మనం చూడవచ్చు. వెండి ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయి నుంచి దూసుకెళ్తోంది. ముఖ్యంగా వెండి ఎక్కువగా పారిశ్రామిక అవసరాలకు ఉపయోగిస్తుంటారు. ప్రధానంగా ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ తయారీలో వెండి పాత్ర ప్రముఖమైందని చెప్పవచ్చు. దీంతో వెండి ధర భారీగా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఆల్ టైం రికార్డు సమీపంలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం తోపాటు వెండిలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసేవారి సంఖ్య రోజు రోజుకూ పెరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. 

Also Read: Mutual Funds In Post Office:  FD-RDని పక్కన పెట్టండి.. పోస్టాఫీసులో మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రారంభిస్తే ధనవంతులు కావడం ఖాయం..!!  

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
Gold Rate Todaytoday gold and silver ratesgold and silver ratesgold and silver rates in Hyderabadsilver rates

Trending News