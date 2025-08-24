Gold Rate Today: వరుసగా షాకిస్తున్న బంగారం ధరలు.. ఆగస్టు 24వ తేదీ ఆదివారం పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు వరుసగా షాకిస్తున్నాయి. ఆగస్టు 24వ తేదీ ఆదివారం ధరలను చూసినట్లయితే 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,03,440 పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 92,560 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,19,835 పలుకుతోంది. బంగారం ధర మరోసారి ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయిలో దూసుకుపోతోంది. గడిచిన మూడు నాలుగు రోజులుగా గమనిస్తే బంగారం ధర వరుసగా పెరిగిందని మనం గమనించవచ్చు.
బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఆగస్టు 24వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలను గమనించినట్లయితే 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,03,440 పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 92,560 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,19,835 పలుకుతోంది. ఆల్ టైం దిశగా దూసుకుపోతున్నాయి. గడిచిన నాలుగు రోజులుగా గమనిస్తే బంగారం ధర వరుసగా పెరుగుతోంది. బంగారం ధర త్వరలోనే రికార్డు స్థాయి దాటి దూసుకుపోయే అవకాశం కనిపిస్తోంది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకున్న పరిస్థితులే అని చెప్పవచ్చు.
ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్లో నెలకున్న నెగెటివిటీ కారణంగా బంగారం ధర విపరీతంగా పెరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి బంగారం వైపు తరలించడం కూడా ఇదొక కారణం. ఈ కారణంగా బంగారం ధర విపరీతంగా పెరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. పసిడి ఆభరణాలు పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులే మరో కారణమని కూడా చెప్పవచ్చు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యల కారణంగా డాలర్ విలువ వరుసగా పతనం అవుతూ వస్తోంది. డాలర్ విలువ పతనమయ్యే కొద్దీబంగారం విలువ పెరగడం కూడా మనం గమనించవచ్చు.
దీనికితోడుగా వెండి ధర కూడా భారీగా పెరగడం మనం చూడవచ్చు. వెండి ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయి నుంచి దూసుకెళ్తోంది. ముఖ్యంగా వెండి ఎక్కువగా పారిశ్రామిక అవసరాలకు ఉపయోగిస్తుంటారు. ప్రధానంగా ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ తయారీలో వెండి పాత్ర ప్రముఖమైందని చెప్పవచ్చు. దీంతో వెండి ధర భారీగా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఆల్ టైం రికార్డు సమీపంలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం తోపాటు వెండిలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసేవారి సంఖ్య రోజు రోజుకూ పెరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
