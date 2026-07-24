Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /మళ్లీ పడిపోయిన బంగారం ధర.. జులై 24వ తేదీ ధరలివే..!!

మళ్లీ పడిపోయిన బంగారం ధర.. జులై 24వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి కుప్పకూలాయి. కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ. 8,500 మేర పడిపోయింది. 10 గ్రాముల వెండి ధర రూ. 3000 వేలు తగ్గింది. నేడు జులై 24వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 24, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:00 AM IST
మళ్లీ పడిపోయిన బంగారం ధర.. జులై 24వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మళ్లీ పడిపోయిన బంగారం ధర.. జులై 24వ తేదీ ధరలివే..!!
Gold Rate Today12 min ago
2
indian trade deal59 min ago
3
CJP Protest Jantar Mantar1 hr ago
4
PM Modis midnight message8:11 PM IST
5
Sonam Wangchuk7:47 PM IST