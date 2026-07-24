/మళ్లీ పడిపోయిన బంగారం ధర.. జులై 24వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. వెండి ధరలు 3.50 శాతానికి పైగా, అంటే రూ. 8,500 మేర పడిపోయాయి. ట్రేడింగ్ సమయంలో వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 2,18,401కి పడిపోయాయి. ఈ ఏడాది జనవరిలో, MCXలో వెండి ధరలు కిలోకు రూ.4.21 లక్షలకు పెరిగాయి. దీంతో కిలో ధర రూ. 2 లక్షలకు పైగా చౌకగా మారింది. బంగారం విషయానికి వస్తే, దాని ధర 2శాతం కంటే ఎక్కువగా పడిపోయింది. MCXలో 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,42,690కి తగ్గింది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 3,000 మేర పడిపోయింది. జనవరిలో నమోదైన సర్వకాలీన గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ. 50,000 మేర తగ్గింది. జనవరిలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1.91 లక్షలకు పెరిగింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం భయమే బంగారం, వెండి ధరల పతనానికి కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, గురువారం భారత స్టాక్ మార్కెట్ గణనీయంగా క్షీణించింది. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ వేడిమి నేపథ్యంలో, బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు బ్యారెల్కు 98 డాలర్లను దాటాయి. దీంతో భారత మార్కెట్ వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా నష్టాలతో ముగిసింది. నిఫ్టీ 126 పాయింట్లు పడిపోయి 23,869 వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ మిడ్క్యాప్ 100, నిఫ్టీ స్మాల్క్యాప్ 100 సూచీలు చెరో 1శాతం మేర పడిపోయాయి. ఈ క్షీణత ఫలితంగా పెట్టుబడిదారులకు రూ.3 లక్షల కోట్ల భారీ నష్టం వాటిల్లింది. భారతదేశం తన ముడి చమురు అవసరాలలో సుమారు 80శాతం దిగుమతి చేసుకుంటుంది, కాబట్టి అధిక ధరలు ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుదల కరెంట్ అకౌంట్ లోటు (CAD) విస్తరణపై భయాలను పెంచాయి. మార్కెట్ అనిశ్చితి పెట్టుబడిదారులను రిస్క్ తీసుకోవడానికి వెనుకాడేలా చేసింది, ఇది ఇండియా విక్స్ (అస్థిరత సూచిక)లో తీవ్ర పెరుగుదలకు దారితీసింది. విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIలు) భారత స్టాక్ మార్కెట్ నుండి నిరంతరం పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకోవడం ఒత్తిడిని మరింత తీవ్రతరం చేసింది.
గురువారం నాటి ట్రేడింగ్ సెషన్లో దాదాపు అన్ని రంగాల సూచీలు ఒత్తిడిలోనే కొనసాగాయి. బ్యాంకింగ్, ఆటో, ఐటీ, ఇంధన రంగాలలో అత్యధిక అమ్మకాలు జరిగాయి. అయినప్పటికీ, ఈ భారీ క్షీణత ఉన్నప్పటికీ, ఎంపిక చేసిన కొన్ని స్టాక్లలో కొనుగోళ్లు జరిగాయి. మహీంద్రా & మహీంద్రా, టీసీఎస్, జొమాటో వంటి షేర్లు లాభాలతో ముగిశాయి. పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు ఏవియేషన్ ఆటో రంగాలపై అత్యంత ప్రత్యక్ష ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపాయి. ఇండిగో బజాజ్ ఫైనాన్స్ వంటి ప్రధాన స్టాక్లు భారీ నష్టాలను నమోదు చేస్తూ, అగ్ర నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.
బ్రెంట్ ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. అదే సమయంలో, ఎర్ర సముద్రంలో చమురు రవాణాను అడ్డుకోవడానికి ఇరాన్ కూడా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. రెండు సౌదీ అరేబియా చమురు నౌకలపై దాడి చేసినట్లు యెమెన్ హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ప్రపంచ ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెరగొచ్చనే అంచనాలను ఇది మరింత బలపరిచింది. అంతేకాకుండా, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే మార్కెట్ అంచనాలు కూడా పెరిగాయి.
ఇంకా, యూఎస్ డాలర్ విలువ పెరగడం బంగారం ధరలో తీవ్రమైన తగ్గుదలకు దారితీసింది. యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్లపై రాబడులు కూడా ఏడాదికి పైగా కాలంలో అత్యధిక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఫలితంగా, పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను బంగారం నుండి ఆదాయాన్ని అందించే యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్లకు మళ్లిస్తున్నారు. ఇది కూడా బంగారం ధరల తగ్గుదలకు దోహదపడింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ వారం జరగనున్న యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశపు నిర్ణయాల కోసం పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మార్చకపోతే బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, వడ్డీ రేట్లు పెంచకపోయినా, సెప్టెంబర్లో జరిగే ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశం ఒక కీలకమైన వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయం కాగలదని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. CME ఫెడ్వాచ్ టూల్ సర్వే ప్రకారం, ప్రతిస్పందించిన వారిలో 80 శాతం మంది వడ్డీ రేట్లు పెంచుతారని ఆశిస్తున్నారు.
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