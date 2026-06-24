/Gold Rate Today: కుప్పకూలుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు.. సిల్వర్ రూ. 10000 డౌన్.. గోల్డ్ రూ.3000 తగ్గింపు.. జూన్ 24వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు కుప్పకూలుతున్నాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ లో నూ, దేశీయ మార్కెట్లోనూ ఈ రెండు విలువైన లోహాల ధరలు భారీగా తగ్గాయి. కిలో వెండి ధర రూ.10,000కు పైగా పడిపోగా, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.3,000కు పైగా తగ్గింది. ఈ భారీ తగ్గుదల తర్వాత 20, 22, 24 క్యారెట్ల బంగారం ప్రస్తుత ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
ముందుగా వెండి ధర గురించి తెలుసుకుందాం. జూలై 3వ తేదీతో గడువు ముగియనున్న వెండి ధర, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో తన పతనాన్ని కొనసాగిస్తోంది. బుధవారం MCX వెండి ధర కిలోకు రూ.234,310 వద్ద తన మునుపటి ముగింపు ధర కంటే తక్కువగా ప్రారంభమై, కిలోకు రూ. 224,666కు పడిపోయింది. అంటే, వెండి ఫ్యూచర్స్ ఒక్క రోజులోనే కిలోకు రూ. 9,644 మేర పడిపోయాయి. దేశీయ మార్కెట్లో వెండి ధరల పతనం గురించి చెప్పాలంటే.. ఇండియన్ బులియన్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ వెబ్సైట్ IBJA.com ప్రకారం, గత ట్రేడింగ్ రోజున ఈ విలువైన లోహం కిలోగ్రాముకు రూ. 2,37,801 వద్ద ముగిసింది. మంగళవారం, రోజువారీ ట్రేడింగ్ తర్వాత, 1 కిలో వెండి ధర రూ. 2,27,483 వద్ద ముగిసింది. దీని ప్రకారం, దేశీయ మార్కెట్లో వెండి ధర కిలోగ్రాముకు అకస్మాత్తుగా రూ. 10,318 మేర పడిపోయింది.
బంగారం ధర పతనం గురించి మాట్లాడితే.. గత ట్రేడింగ్ రోజున MCXలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,48,118 వద్ద ముగియగా, మంగళవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో రోజంతా నష్టాల్లోనే కొనసాగింది. ఈ విలువైన పసుపు లోహం ధర రూ. 1,45,510కి పడిపోయింది. దీని ప్రకారం లెక్కిస్తే, ఆగస్టు 5న గడువు ముగిసే 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 2,608 తగ్గింది. MCX నివేదిక తరువాత, దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరను పరిశీలిస్తే, IBJA గోల్డ్ రేట్ అప్డేట్ ప్రకారం, 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర సోమవారం సాయంత్రం 10 గ్రాములకు రూ. 147,310 వద్ద ముగియగా, మంగళవారం సాయంత్రానికి రూ. 2,315 తగ్గి రూ. 144,995 కి చేరింది.
24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,44,995/10 గ్రాములు
22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,41,520/10 గ్రాములు
20 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,29,050/10 గ్రాములు
18 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,17,450/10 గ్రాములు
14 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 93,520/10 గ్రాములు
ఇండియన్ బులియన్ జ్యువెలర్స్ వెబ్సైట్లో అప్ డేట్ చేసిన ధరలు దేశవ్యాప్తంగా ఒకే విధంగా ఉంటాయన్న విషయాన్ని గమనించాలి. అయితే, మీరు ఆభరణాలు కొనడానికి బంగారు దుకాణానికి వెళ్ళినప్పుడు, వర్తించే జీఎస్టీతో పాటు, మారే అవకాశం ఉన్న మేకింగ్ ఛార్జీని కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ అదనపు ఛార్జీలు విలువైన లోహాల ధరను పెంచుతాయి.
Disclaimer: ఈ కథనంలో పొందుపరిచిన సమాచారం కేవలం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెట్టుబడి, ఆర్థిక, వ్యాపార లేదా న్యాయ సలహాగా పరిగణించరాదు. ఇందులోని వివరాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా సేకరించబడ్డాయి. సమాచార ఖచ్చితత్వంపై జీ తెలుగు న్యూస్ ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు. ఈ సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తీసుకునే పెట్టుబడి లేదా ఇతర ఆర్థిక నిర్ణయాలకు సంబంధించి కలిగే లాభనష్టాలకు పూర్తిగా పాఠకులే బాధ్యులు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అర్హత కలిగిన ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం మంచిది.
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