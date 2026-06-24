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  • /Gold Rate Today: కుప్పకూలుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు.. సిల్వర్ రూ. 10000 డౌన్.. గోల్డ్ రూ.3000 తగ్గింపు.. జూన్ 24వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: కుప్పకూలుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు.. సిల్వర్ రూ. 10000 డౌన్.. గోల్డ్ రూ.3000 తగ్గింపు.. జూన్ 24వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: కిలో వెండి ధర రూ.10,000కు పైగా పడిపోగా, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.3,000కు పైగా తగ్గింది. ఈ భారీ తగ్గుదల తర్వాత 20, 22, 24 క్యారెట్ల బంగారం ప్రస్తుత ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:44 AM IST
Gold Rate Today: కుప్పకూలుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు.. సిల్వర్ రూ. 10000 డౌన్.. గోల్డ్ రూ.3000 తగ్గింపు.. జూన్ 24వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సిల్వర్ రూ. 10000 డౌన్.. గోల్డ్ రూ.3000 తగ్గింపు.. జూన్ 24వ తేదీ ధరలివే..!!
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